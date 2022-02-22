"Военная концентрация продолжается": Столтенберг заявил о признаках продолжения Россией подготовки масштабного вторжения

Об этом Столтенберг сказал после встречи Совета НАТО-Украина, передает "Радио Свобода" .



"Есть все признаки того, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение на Украину. Мы видим, что военная концентрация продолжается. Они обещали отвести войска, но продолжают их накапливать. Мы видим, что все больше и больше подразделений выезжают с баз и находятся в боевом порядке" , готовы к нападению", - сказал Столтенберг.



Генсекретарь НАТО напомнил о частых провокациях и операциях россиян "под фальшивым флагом" на востоке Украины и о перемещении российских войск в ОРДЛО в ночь на 22 февраля.



"В то же время никогда не поздно не нападать. Вот почему мы продолжаем призывать Россию отойти, пойти на деэскалацию и добросовестно принять участие в переговорах в дипломатических усилиях для поиска дипломатического решения", - добавил Столтенберг.



Кроме того, генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что эскалация агрессии Кремлем приведет к усилению санкций против РФ. Он отметил, что во время встречи многие члены Альянса заявили о готовности поддерживать Украину военной и финансовой помощью.



На вопрос, считает ли он действия РФ вторжением, Столтенберг напомнил, что российское вторжение в Украину уже произошло в 2014 году.



"То, что мы видим сейчас - страна, в которую уже вторглись, страдает от дальнейшего вторжения", - сказал генсекретарь Североатлантического альянса.