Военная контрразведка уничтожила ударными дронами три российских танка Т-72
Военные контрразведчики СБУ с помощью ударных беспилотников уничтожили три российских танка Т-72
Видео уничтожения вражеской техники обнародовала пресс-служба СБУ.
"На днях еще три Т-72 попали на прицел и были так же (как и вражеская техника раньше, – ред.) ярко уничтожены сотрудниками СБУ", - сообщает СБУ.
Спецслужба отмечает, что ранее во время уничтожения вражеских танков были также убиты 15 захватчиков.
"Один из эпизодов наших спецов мы публиковали на днях с комментарием уцелевшего оккупанта. Он рассказал матери, что после удара собирал останки своих 15 "сослуживцев", которые были уничтожены вместе с танком прямо во время просмотра кино. И хотя для этих россиян киносеанс уже закончился, однако наша работа по улучшению статистики потерь России в Украине до сих пор в самом разгаре", - говорится в сообщении.
- 24 июля СБУ показала видео уничтожение российского танка и личного состава оккупантов с помощью ударного дрона.
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