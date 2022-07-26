Военная контрразведка уничтожила ударными дронами три российских танка Т-72

Видео уничтожения вражеской техники обнародовала пресс-служба СБУ.

"На днях еще три Т-72 попали на прицел и были так же (как и вражеская техника раньше, – ред.) ярко уничтожены сотрудниками СБУ", - сообщает СБУ.

Спецслужба отмечает, что ранее во время уничтожения вражеских танков были также убиты 15 захватчиков.

"Один из эпизодов наших спецов мы публиковали на днях с комментарием уцелевшего оккупанта. Он рассказал матери, что после удара собирал останки своих 15 "сослуживцев", которые были уничтожены вместе с танком прямо во время просмотра кино. И хотя для этих россиян киносеанс уже закончился, однако наша работа по улучшению статистики потерь России в Украине до сих пор в самом разгаре", - говорится в сообщении.

24 июля СБУ показала видео уничтожение российского танка и личного состава оккупантов с помощью ударного дрона.

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