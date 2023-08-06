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Военная хунта Нигера обратилась за помощью к вагнеровцам

6 августа, 2023 воскресенье
15:05
Мир

Военная хунта в Нигере обратилась к вагнеровцам за помощью из-за приближения крайнего срока для освобождения свергнутого президента страны

Об этом информирует AfricaNews.

Военная хунта Нигера столкнулась с тем, что до 6 августа они должны освободить и восстановить в должности демократически избранного президента Мохаммеда Базума. Такой термин установило Экономическое сообщество западных стран Африки (ECOWAS)

Поэтому один из лидеров хунты, генерал Салифу Моди попросил о помощи ЧВК Вагнера во время посещения Мали.

Наемники ЧВК Вагнера уже работают в нескольких африканских странах, в частности Мали. Поэтому остается непонятным, каким будет ответ международного сообщества на их участие в перевороте в Нигере.

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец власти из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к освобождению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, сторонники хунты прошли маршем по улицам города - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии. На следующий день США заявили, что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США. Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере уволить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

Президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.

5 августа стало известно, что страны Африки и организации Экономического сообщества западных стран Африки (ECOWAS) угрожают осуществить интервенцию в Нигер, если местная хунта не вернет к власти законного президента Мохаммеда Базума. В тот же день сообщили, что правительство Соединенных Штатов приостанавливает некоторые программы иностранной помощи в пользу властей Нигера. Эта временная мера не повлияет на все иностранные программы помощи США в Нигере.

Африка
Вагнергейт
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