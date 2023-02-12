Военная хунта Мьянмы хочет разрешить "лояльным" гражданским носить оружие, – Reuters
Военная хунта Мьянмы планирует разрешить гражданским лицам, демонстрирующим "лояльность к государству", получать разрешения на владение огнестрельным оружием и его ношение в повседневной жизни
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters .
Помимо требования о лояльности режиму хунты желающие получить разрешение на оружие должны соответствовать возрастному порогу в 18 лет, а также должны доказать потребность в оружии для самозащиты и безопасности.
Также добавляется, что приоритетное право на получение лицензий и ношение пистолетов, винтовок и автоматов будет предоставлено сотрудникам правоохранительных органов хунты и действующим и отставным военным режима.
Кроме того, отмечается, что правозащитники выражают обеспокоенность тем, что разрешение гражданским лицам носить оружие расширит возможности групп, поддерживающих хунту, и приведет к эскалации насилия в Мьянме и увеличению количества боевых столкновений между военными и силами сопротивления, активно действующими по всей стране.
Как сообщалось, в феврале 2021 года военные Мьянмы свергли демократически избранное правительство Аун Сан Су Чжи, однако столкнулись с жестким сопротивлением в значительных частях страны, где при активной поддержке местного населения развернулся широкий партизанский фронт. В боях с группами сопротивления военные Мьянмы широко используют авиацию и тяжелое вооружение, из-за чего, по разным данным, после переворота силовики убили более 1500 человек.
По данным Организации Объединенных Наций, обвинившей хунту в военных преступлениях и преступлениях против человечности, около 1,2 миллиона человек были вынуждены изменить места жительства внутри страны, а более 70 тысяч уехали за границу.
- 30 ноября стало известно, что заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко считает , что закон о праве на гражданское огнестрельное оружие в ближайшее время будет принят, тогда заработает электронный реестр.
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