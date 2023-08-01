Военная хунта частично помиловала экс-лидера Мьянмы

Об этом информирует CNN .

Отмечают, что о помиловании объявил секретарь руководящего органа режима Аун Лин Две. Остальные подробности CNN подтвердил источник.

Так, экс-лидера Мьянмы помиловали по обвинению в преступлениях против клеветы, а также в отношении законов о стихийных бедствиях, об экспорте и импорте и законов о телекоммуникациях. Таким образом, Аун Сан Су Чжи сократили срок заключения: теперь она будет отбывать наказание в течение 21 года.

Ранее 78-летнейАун Сан Су Чжи грозило 33 года лишения свободы, включая три года каторжных работ. Ее обвиняли, в частности, в фальсификации выборов и получении взяток.