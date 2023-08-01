Военная хунта частично помиловала экс-лидера Мьянмы
Военная хунта Мьянмы через два года после задержания бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи помиловала ее по пяти обвинениям, сократив срок заключения на 12 лет
Об этом информирует CNN .
Отмечают, что о помиловании объявил секретарь руководящего органа режима Аун Лин Две. Остальные подробности CNN подтвердил источник.
Так, экс-лидера Мьянмы помиловали по обвинению в преступлениях против клеветы, а также в отношении законов о стихийных бедствиях, об экспорте и импорте и законов о телекоммуникациях. Таким образом, Аун Сан Су Чжи сократили срок заключения: теперь она будет отбывать наказание в течение 21 года.
Ранее 78-летнейАун Сан Су Чжи грозило 33 года лишения свободы, включая три года каторжных работ. Ее обвиняли, в частности, в фальсификации выборов и получении взяток.
- Аун Сан Су Чжи, занимавшая должность "государственного советника", арестовали 1 февраля 2021 года, когда власть в Мьянме захватила военная хунта во главе с генералом армии Мин Аун Хлаином. Свои действия представители армии объяснили масштабными подлогами, которыми якобы сопровождались всеобщие парламентские выборы 2020 года. В декабре ее приговорили к 4 годам заключения.
- 10 января 2022 года хунта Мьянмы вторично приговорила свергнутого после военного переворота экс-лидера страны и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи к четырем годам за решеткой. После второго приговора теперь ей грозит шесть лет заключения.
- 30 декабря 2022 года экс-лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, смещенную с должности в результате военного переворота, приговорили к дополнительным семи годам заключения из-за коррупции.
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