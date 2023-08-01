Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Военная хунта частично помиловала экс-лидера Мьянмы

Военная хунта частично помиловала экс-лидера Мьянмы

1 августа, 2023 вторник
12:53
Мир

Военная хунта Мьянмы через два года после задержания бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи помиловала ее по пяти обвинениям, сократив срок заключения на 12 лет

Об этом информирует CNN .

Отмечают, что о помиловании объявил секретарь руководящего органа режима Аун Лин Две. Остальные подробности CNN подтвердил источник.

Так, экс-лидера Мьянмы помиловали по обвинению в преступлениях против клеветы, а также в отношении законов о стихийных бедствиях, об экспорте и импорте и законов о телекоммуникациях. Таким образом, Аун Сан Су Чжи сократили срок заключения: теперь она будет отбывать наказание в течение 21 года.

Ранее 78-летнейАун Сан Су Чжи грозило 33 года лишения свободы, включая три года каторжных работ. Ее обвиняли, в частности, в фальсификации выборов и получении взяток.

  • Аун Сан Су Чжи, занимавшая должность "государственного советника", арестовали 1 февраля 2021 года, когда власть в Мьянме захватила военная хунта во главе с генералом армии Мин Аун Хлаином. Свои действия представители армии объяснили масштабными подлогами, которыми якобы сопровождались всеобщие парламентские выборы 2020 года. В декабре ее приговорили к 4 годам заключения.
  • 10 января 2022 года хунта Мьянмы вторично приговорила свергнутого после военного переворота экс-лидера страны и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи к четырем годам за решеткой. После второго приговора теперь ей грозит шесть лет заключения.
  • 30 декабря 2022 года экс-лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, смещенную с должности в результате военного переворота, приговорили к дополнительным семи годам заключения из-за коррупции.
Новости
Читайте также:
Євген Пригожин
31 июля, 2023 понедельник
Пригожин отозвал отпуска вагнеровцев и велел прибыть в Беларусь до 5 августа
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
31 июля, 2023 понедельник
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
Москва атака безпілотників
1 августа, 2023 вторник
Беспилотники атаковали Москву: один из дронов попал в башню Москва-Сити, минобороны РФ обвиняет Украину
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.86
    Покупка 36.86
    Продажа 37.55
  • EUR
    Покупка 40.8
    Продажа 41.8
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
1 августа
14:02
OPINION
О контрнаступлении: перестаньте читать российские телеги
13:14
Преодолевает до 500 км: Украина начала производить дрон-камикадзе "Рубака"
13:06
В Херсонской области на российской мине подорвался тракторист
12:51
Повреждения Крымского моста отсняли со спутника: фото Американского института предпринимательства
12:47
NASA потеряло связь с Voyager 2. В чем причина
12:36
Участники Social Camp Odesa
Первый всеукраинский форум Social Camp Odesa собрал более 500 человек
12:35
В Украине создадут "словарь нежелательной лексики" и критерии информации, недопустимой для распространения в медиа, - Герасимьюк
12:15
Prozorro
Закупки для восстановления Украины за счет международных организаций смогут проходить в Prozorro, - Минэкономики
12:11
Украинские саперы обезвредили более 416 тыс. боеприпасов с начала полномасштабного вторжения
12:10
Россияне обстреляли медучреждение в Херсоне: погиб врач, ранена медсестра
12:05
Резникова могут снять с поста министра обороны и назначить послом в Великобритании, - Гончаренко
12:05
Венгрия
США ужесточили условия безвизового режима для Венгрии
12:01
OPINION
Не Аристовым единым...
11:49
В Украине стал доступен ChatGPT для Android
11:39
СБУ задержала сотрудника ТЦК в Полтавской области: подозревает в помощи мужчинам уклоняться от мобилизации за $6 тысяч
11:32
Обзор
План Украины на случай, если Россия убьет Зеленского, удар по родному городу президента и поставка зерна через Хорватию. Акценты мировых СМИ 1 августа
11:25
Глава МИД Финляндии об окне возможностей для Украины: РФ может закончить войну, выведя все войска, в любое время
11:22
Три иностранных судна зашли в украинский порт под надзором самолетов НАТО, - Forbes
11:09
На фото: модернизованная больница в Горишних плавнях
В Горишних Плавнях реконструировали по европейским стандартам хирургическое отделение городской больницы
10:58
Активный и разнообразный образ жизни мышей обогащает их мозговую активность
10:52
ракета Storm Shadow
Storm Shadow тяжело перехватить обычной ПВО, но не стоит исключать, что Россия может их сбивать, - Игнат
10:36
Обновлено
Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: количество пострадавших возросло до более чем 80
10:35
У РФ есть проблемы с обеспечением флангов и нехватка резервов на юге Украины, - британская разведка
10:14
Трое депутатов Киевсовета подозреваются в уклонении от военной службы
10:14
Инфографика
Курс валют на 1 августа: стоимость доллара и евро в обменниках
10:04
OPINION
Норам дроны не страшны
10:03
Эксклюзив
Эффект от попадания БПЛА по Москве расшатывает желание российского общества поддерживать политику Путина, - Згурец
09:57
луна
В августе жители Земли смогут увидеть уникальное явление двойной суперлуны
09:50
За сутки армия РФ обстреляла 9 областей Украины: 14 человек погибли, 115 ранены
09:36
Последствия вражеских обстрелов и ситуация на фронте: Зеленский провел совещание с военными и силовиками
09:33
У Украины есть план на случай гибели Зеленского: Politico назвало главные детали
09:15
Эксклюзив
ВСУ продвигаются в районе Великой Новоселки, - боец Войтко
09:13
Оккупанты заставляют становиться на учет в военкомате мужчин, получивших паспорт РФ в Новопсковщине Луганской области
08:35
Эксклюзив
Враг пытается компенсировать неудачи на передовой обстрелами по Авдеевке и позициям ВСУ, - начальник МВА Барабаш
08:35
Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке безэкипажными катерами двух кораблей Черноморского флота
08:26
Российская ДРГ безуспешно пыталась проникнуть на Черниговщину
08:16
Инфографика
Потери России за сутки войны в Украине: 500 военных, 17 боевых бронемашин, 10 БПЛА
08:07
Обновлено
Россия атаковала Харьков дронами: прилеты в общежитие и центр города, есть пострадавший
08:06
OPINION
Россия запросто может атаковать НАТО из Беларуси
07:48
США подтвердили намерение укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV