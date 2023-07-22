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Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины, - Минобороны

22 июля, 2023 суббота
13:04
Война с Россией

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Вооруженных сил Украины. Каждый день украинские военные продвигаются на определенное расстояние

Об этом Министерство обороны сообщило в Telegram.

"В целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне. Это важно для наших партнеров, особенно по линии военных. Они понимают все вызовы, связанные с изменениями и другими вопросами, есть постоянный обмен информацией с партнерами, консультации по этой теме", - сказал Гаврилов.

Он добавил, что попытки россиян продвинуться на Купянском направлении были лишь "отчаянной попыткой как-то оттянуть наши силы из других направлений".

"Важно, что мы каждый день продвигаемся. Где-то на 100 метров, где-то - на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-нибудь построить", - подчеркнул замминистра обороны.

Также он добавил, что все понимают, что Украина еще не использовала свой полный ресурс, поэтому ни у кого нет сомнений о продлении помощи и о том, что рано или поздно мы добьемся успеха.

"Понятно, что сидящим в теплых помещениях людям смотрят Интернет и телевидение, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но реальность такова, что надо учитывать то, что происходит on the ground", - подчеркнул замминистра обороны.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.

На Таврическом направлении за 19 июля Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники. По данным Генштаба армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский 21 июля заявил , что контрнаступление ВСУ продвигается медленно потому, что оно началось позже, чем планировалось. Он отметил, что, несмотря на трудности, Украина имеет прогресс.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине минимум 241 330 военных. За сутки 21 июля на пяти направлениях фронта произошло 40 боевых столкновений.

В Генштабе ВСУ сообщили , что военные РФ в Луганской области демотивированы из-за больших потерь и нехватки оружия и отметили, что количество желающих покинуть свои подразделения и вернуться из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию увеличивается.

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наступление ВСУ
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