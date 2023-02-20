Военная форма, берцы, генераторы: Латвия отправила Украине очередной груз военно-технической помощи
Из Латвии в Украину 20 февраля отправили очередной груз военно-технической помощи
Об этом сообщила на facebook-странице заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
По ее словам, в Украину отправился внедорожник, оснащенный пулеметной платформой латвийского производства, форма, берцы, пайки. В частности, украинские воины получат по 70 единиц:
- полных комплектов военной формы, в т.ч. зимних;
- спальных мешков;
- тактических очков;
- наколенники и тактические перчатки;
- налобных фонарей;
- рюкзаков.
Также из Латвии в Украину передают павербанки, турникеты, химический свет, зарядные станции и генераторы. А еще – детские рисунки для защитников и защитниц.
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