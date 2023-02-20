Об этом сообщила на facebook-странице заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

По ее словам, в Украину отправился внедорожник, оснащенный пулеметной платформой латвийского производства, форма, берцы, пайки. В частности, украинские воины получат по 70 единиц:

полных комплектов военной формы, в т.ч. зимних;

спальных мешков;

тактических очков;

наколенники и тактические перчатки;

налобных фонарей;

рюкзаков.

Также из Латвии в Украину передают павербанки, турникеты, химический свет, зарядные станции и генераторы. А еще – детские рисунки для защитников и защитниц.