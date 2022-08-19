Военная форма, 240 патронов и 36 снарядов: на Черниговщине нашли тайник захватчиков
Пограничники обнаружили хранилище рашистов. После побега из Черниговщины оккупанты оставили 240 - патронов калибра 12,7 мм, 36 - снарядов 30 мм, и форму с шевронами
Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины .
Схрон армии РФ был найден в Михайло-Коцюбинской общине Черниговской области.
"В нем находились 240 патронов калибра 12,7 мм и 36 снарядов калибра 30 мм, а также форма с шевронами РФ", - говорится в сообщении.
- Ранее в Черниговской области нашли хранилище боеприпасов рашистов, в котором было более 1,6 тыс. патронов, гранаты, мины и подствольный гранатомет.
- 23 июля в Черниговской области обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ.
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