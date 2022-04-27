Военная, энергетическая и продовольственная безопасность – три отрасли, которые будут приоритетными для правительства, - Шмыгаль
Правительство Украины понимает, что в ближайшее время угроза со стороны РФ полностью не исчезнет, поэтому необходимо укреплять нашу военную, энергетическую и продовольственную безопасность, которая будет приоритетной
Об этом премьер-министр Украины рассказал The Economist.
"Мы не просто хотим восстанавливать дороги, мосты или водопроводы. Мы планируем построить совершенно новую экономику. Прежде всего это будет означать перестройку старых государственных институций. С помощью международного сообщества Украина надеется быстро двигаться в ЕС. Это значит, что наше законодательство будет построено на европейских принципах. Украина уже выполнила 63% условий Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы точно можем реализовать остальные 37% в течение следующих двух лет", - сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что есть три возможных источника финансирования фонда восстановления Украины.
"Один из них – российские активы, которые сейчас заморожены на Западе, и, как считают, на общую сумму не менее 300 миллиардов долларов. Во-вторых, Украина надеется получить гранты и льготные кредиты от западных стран и международных организаций. Мы ожидаем, что в июне 2022 года Европейская комиссия рекомендует Украину для членства и через два года Украина станет членом. Третьим источником будет наша власть, собственный бизнес и сам украинский народ", - сообщил Шмигаль.
- Напомним, по прогнозам правительства в 2022 году из-за войны ВВП Украины может упасть на 30-50%
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