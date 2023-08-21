Военная делегация Ирана прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества

Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС .

В Минобороны РФ заявили, что командующий сухопутными войсками России Олег Салюков договорился с Хейдаром о наращивании "двустороннего сотрудничества" по линии сухопутных войск.

"Иран рассматривается Россией как один из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. Это стратегический партнер РФ. Постоянный интенсивный политический диалог является основным в нашем нынешнем сотрудничестве", – утверждает он.