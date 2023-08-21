Военная делегация Ирана прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества
Военная делегация Ирана, возглавляемая командующим сухопутными войсками Киюмарсом Хейдаром, 21 августа прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества со страной-террористкой
Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС .
В Минобороны РФ заявили, что командующий сухопутными войсками России Олег Салюков договорился с Хейдаром о наращивании "двустороннего сотрудничества" по линии сухопутных войск.
"Иран рассматривается Россией как один из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. Это стратегический партнер РФ. Постоянный интенсивный политический диалог является основным в нашем нынешнем сотрудничестве", – утверждает он.
- В издании The Washington Post заявили , что РФ в сотрудничестве с Ираном планирует изготовить 6 тыс. "шахедов" к 2025 году.
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