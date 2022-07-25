Военная агрессия РФ против Украины – попытка разрушить единство Европы, - Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что война России против Украины нацелена не только на захват территорий, но и на разрушение единства среди стран Европы
Об этом сообщает The Guardian.
Войну в Украине Штайнмайер прокомментировал так: "Мы не должны позволить разделить себя, мы не должны позволить разрушить большую работу по созданию единой Европы, которую мы так многообещающе начали".
По его словам, агрессия кремля коснулась не только территории Украины, но и ценностей и миропорядка стран Европы. При этом президент ФРГ добавил, что цель России не ограничивается захватом украинских территорий.
"Россия не только ставит под вопрос границы, не только оккупирует территории независимого и суверенного соседнего государства, она даже оспаривает государственность Украины", - добавил Штайнмайер.
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