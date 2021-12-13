Военная агрессия на Грушевского или отсутствие нардепов из-за пандемии: Стефанчук поддержал идею онлайн-голосований

Об этом Стефанчук сказал в интервью "Интерфакс-Украина" .



"Когда два года назад я внес идею о возможности онлайн-голосований в Раде, многие коллеги сразу восприняли ее негативно, что, мол, это неправильно, что это унижение прав оппозиции. Но надо учитывать, что в мире сегодня - целый ряд вызовов, которые мы не можем спрогнозировать, например, может произойти так, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов или что-то произойдет с помещением в результате какой-то условной военной агрессии на Грушевского, 5. Мы - единственный законодательный орган, и у нас нет варианта, чтобы в случае чего же собраться и принять важное для государства решение. Можно даже ограничить перечень решений, которые могут увлекаться таким образом", - сказал Стефанчук.



Спикер парламента также рассказал о системах онлайн-голосований за границей.



"Мы вот вернулись из Польши – там вполне предусмотрена система онлайн-голосований, то есть можно голосовать, как присутствуя на заседании, так и в онлайне, так и комбинированным способом. ... Каждый имеет право на голосование при принятии решений, но парламентарий лишается его, если заболел или находится в командировке. Все европейские парламенты уже отошли от этой традиционной процедуры. Даже британский парламент: по некоторым законопроектам там предусмотрена возможность голосования посредством системы то ли электронных писем, то системы онлайн-голосований, то видеоизображения И я бы очень хотел, чтобы у нас был предохранитель на случай чего и мы сохранили функцию и институциональность парламента, потому что это стабильность власти, стабильность принятия решений в государстве. Для меня это очень важно, и мы ждем, что польские коллеги должны прислать для ознакомление свой законопроект, мы хотим посмотреть, как у них это действует. Отдельно я веду переговоры с Пэтом Коксом (экс-президент Европарламента Пет Кокс - ред.) относительно делегации в парламенте Евросоюза и с другими парламентами, чтобы изучить их опыт", - сказал Стефанчук.



По мнению председателя Совета, онлайн-голосование - вопрос технической организации.



"Онлайн-голосование не является юридическим вопросом, а техническим. Если у нас будет доверие к результатам техническим, то юристы просто опишут формулами, как оно должно действовать, и оно уже представлено. Думаю, министр цифровой трансформации в ближайшее время представит концепцию: как он это видит и какие технические решения для этого нужны. Если мы будем иметь гарантию от ведущих компаний и техническое решение, к которому будет доверие, то стоит попробовать на каком-то уровне начать внедрять. Не надо только передергивать, вродебы депутат не придет в зал заседаний, потому что хочет поехать на море. Я третий год не могу никуда поехать нормально отдохнуть! Но вопрос не в этом, а в том, чтобы в критических ситуациях мы имели предохранители.. Конечно, эта система должна иметь все стандарты качества именно технологического характера, потому что если не будет доверия, так этот механизм не удастся ввести", - сказал Стефанчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство цифровой трансформации работает над возможностью введения онлайн-голосования на выборах .

Ранее, в 2019 году, Литва отказалась от идеи онлайн-голосования на парламентских выборах из-за киберугроз со стороны России .