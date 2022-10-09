Военная администрация Херсона работает над восстановлением соцвыплат
В настоящее время новосозданная военная администрация Херсона работает над восстановлением соцвыплат многодетным семьям и матерям-одиночкам
Об этом сообщает "Голос Украины".
В сообщении говорится, что эти категории льготников насчитывают более 6 тысяч человек. Их реестр до начала войны вели управление социальной защиты в трех районах областного центра. Однако после захвата оккупантами Херсона работники были вынуждены потопить в Днепре компьютеры с реестрами, чтобы россияне не могли воспользоваться информацией в собственных манипулятивных целях.
Сейчас Херсонская МВА восстанавливает эти данные, регистрирует электронные ключи (токены), чтобы возобновить выплаты в ближайшие месяцы.
Начальник Херсонской городской военной администрации и секретарь горсовета Галина Лугова говорит, что это сложный процесс, поскольку штат МВА состоит только из 46 работников – это на порядок меньше, чем было в горсовете. Для сравнения: штат Генической городской военной администрации практически такой же, но население Генического в пять раз меньше, чем в Херсоне.
- По состоянию на 9 октября ВСУ уволили более 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное