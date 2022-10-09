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Военная администрация Херсона работает над восстановлением соцвыплат

9 октября, 2022 воскресенье
16:59
Экономика

В настоящее время новосозданная военная администрация Херсона работает над восстановлением соцвыплат многодетным семьям и матерям-одиночкам

Об этом сообщает "Голос Украины".

В сообщении говорится, что эти категории льготников насчитывают более 6 тысяч человек. Их реестр до начала войны вели управление социальной защиты в трех районах областного центра. Однако после захвата оккупантами Херсона работники были вынуждены потопить в Днепре компьютеры с реестрами, чтобы россияне не могли воспользоваться информацией в собственных манипулятивных целях.

Сейчас Херсонская МВА восстанавливает эти данные, регистрирует электронные ключи (токены), чтобы возобновить выплаты в ближайшие месяцы.

Начальник Херсонской городской военной администрации и секретарь горсовета Галина Лугова говорит, что это сложный процесс, поскольку штат МВА состоит только из 46 работников – это на порядок меньше, чем было в горсовете. Для сравнения: штат Генической городской военной администрации практически такой же, но население Генического в пять раз меньше, чем в Херсоне.

  • По состоянию на 9 октября ВСУ уволили более 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.

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