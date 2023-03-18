Военная администрация эвакуировала всех детей из Часового Яра, недалеко от Бахмута

Об этом сообщает "Свободное Радио".

Последние дети были увезены из города 16 марта.

“Нет детей в Часовом Яру, последние дети были вывезены позавчера. Совместными усилиями военной администрации, полиции, "Белые ангелы" - мы сделали эту работу. Сложно, больно, но сделали”, – начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

Чаус подчеркнул, что речь идет именно о детях с родителями.

“Под опекой детей давным-давно вывезли. Это было одно из первых условий [обязательной эвакуации]”, - объяснил Сергей Чаус.

В военной администрации не уточнили, сколько именно детей эвакуировали с Часового Яра и окрестных сел.

До полномасштабного вторжения в городе проживало около 13 тыс. человек.