Военная администрация эвакуировала всех детей из Часового Яра, недалеко от Бахмута
На Донетчине из города Часов Яр, который находится недалеко от Бахмута, эвакуировали всех детей
Об этом сообщает "Свободное Радио".
Последние дети были увезены из города 16 марта.
“Нет детей в Часовом Яру, последние дети были вывезены позавчера. Совместными усилиями военной администрации, полиции, "Белые ангелы" - мы сделали эту работу. Сложно, больно, но сделали”, – начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.
Чаус подчеркнул, что речь идет именно о детях с родителями.
“Под опекой детей давным-давно вывезли. Это было одно из первых условий [обязательной эвакуации]”, - объяснил Сергей Чаус.
В военной администрации не уточнили, сколько именно детей эвакуировали с Часового Яра и окрестных сел.
До полномасштабного вторжения в городе проживало около 13 тыс. человек.
- В субботу, 18 марта, российская армия нанесла удар по Константиновке Донецкой области, в результате чего пострадали шесть человек, также повреждены дома и торговый центр.
- Также стало известно о пострадавших гражданах Польши после обстрела в Часовом Яру.
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