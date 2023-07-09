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Военкоматы нужно цифровизировать и превратить в ЦНАПы, - Резников

9 июля, 2023 воскресенье
15:09
Общество

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что на пути к членству в НАТО в Украине нужно превратить военкоматы в современные ЦНАПы

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Резников отметил, что между системами мобилизации Украины и НАТО есть существенные отличия.

"Наша система мобилизации, система резерва, наши центры комплектации, бывшие военкоматы – это все советское наследие. Нам его нужно принципиально менять, делать другой подход… У нас даже система учета старосоветская, потому что у нас за учет военнообязанных отвечают руководители предприятий", - сказал он.

Министр обороны выразил свое мнение о том, что ТЦК нужно максимально цифровизировать, и они должны стать ЦНАПами. По его словам, такие действия следует предпринять для того, чтобы украинцы "перестали бояться" центров комплектации,

"Нам нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва в случае полномасштабной войны, в случае вторжения. А это значит, что главным нашим капиталом являются люди и с ними надо работать", - подчеркнул Резников.

Что известно о решении Кабмина и ВРУ по военным

Военное руководство сообщало, что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

30 мая Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии.

Кроме того, парламент проголосовал за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Кабинет Министров принял упрощенный механизм направления украинских военнослужащих на лечение за границу.

Во вторник, 30 мая, Верховная Рада проголосовала за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет. А 31 мая Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, согласно которым украинец сможет получить отсрочку или быть освобожден от призыва на срочную службу.

29 июня Верховная Рада Украины Верховная Рада расширила перечень граждан, которые могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил Украины во время мобилизации. Эту норму проголосовали в законопроекте №9342 о доплатах и отпусках для военных.

Война с Россией
Алексей Резников
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