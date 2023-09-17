"Военкоматы" на ВОТ изымают у предприятий автобусы и грузовики для армии оккупантов

Об этом информирует Центр нацсопротивления .

Враг ежедневно несет потери в живой силе и технике, а военно-промышленный комплекс рашистов не успевает производить и ремонтировать технику, которая была сделана еще в советские времена и хранилась на складах. По данным Сопротивления, россияне конфискуют гражданскую технику у предприятий на временно оккупированной территории Украины для своей армии.

В первую очередь российские оккупанты, чтобы не вызвать лишнего напряжения на территории РФ, пытаются как можно быстрее забрать и доставить технику. Для этого так называемые военные комиссариаты, созданные захватчиками на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, начали процесс учета и конфискации предприятий угольной отрасли автобусов и грузовиков. После чего отправляют технику оккупационным войскам.

Центр сопротивления отмечает, что существует много способов причинить незаметные повреждения транспортным средствам, что позволит вывести их из строя. Это поможет ускорить конец войны и защитить жизнь людей, которые могут быть незаконно мобилизованы врагом на ТОТ. Полезную информацию для Сил обороны Украины можно передать через чат-бот .