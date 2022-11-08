Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Военкомат Санкт-Петербурга отправил повестку без вести пропавшему коку крейсера "Москва"

Военкомат Санкт-Петербурга отправил повестку без вести пропавшему коку крейсера "Москва"

8 ноября, 2022 вторник
12:02
Мир

В Санкт-Петербурге военкомат отправил повестку коку, ранее работавшему на затонувшем крейсере "Москва" и который уже полгода считается пропавшим без вести

Об этом сообщают РосСМИ.

"За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности", – написали в повестке.

Отмечают, что корабельный повар в военкомат не явился. Один из его друзей мужчина рассказал, что он поехал на срочную службу менее года назад. До этого кок окончил железнодорожный вуз и пошел обозревателем вагонов на станции "Сортировочная".

Отмечают, что мужчина оттягивал призыв до последнего. Впрочем, ему пришлось пойти в армию. Друзья отказывали ему, а мать наоборот поддержала.

"Прошлой осенью расстался с девушкой. Средств у него, чтобы решить вопрос с армией альтернативным путем, не было, и он решил, что сходит", - рассказал друг кока.

Кок не выходил на связь с 8 апреля, когда крейсер "Москва" вышел из порта Севастополя. Его друзья связались с человеком, выжившим после затопления крейсера. Он отметил, что кок перед взрывом последовал за едой. После его никто не видел.

Мать подтвердила, что пропавшему сыну поступила повестка. Она отметила, что это была некая путаница. Дальше о сыне она разговаривать отказалась.

  • 4 ноября суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков, пропавших в результате поражения крейсера "Москва" в апреле 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
война с Россией
Читайте также:
американський авіаносець
7 ноября, 2022 понедельник
Перемещение авианосной ударной группы США – это глобальное изменение на театре военных действий, – военный эксперт Катков
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
Автор Антин Борковский
6 ноября, 2022 воскресенье
Впервые за время войны Путин публично отступил, - Пионтковский
Андрій Піонтковський
5 ноября, 2022 суббота
Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.87
    Покупка 39.87
    Продажа 40.66
  • EUR
    Покупка 38.93
    Продажа 39.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
8 ноября
13:20
Синоптик Наталья Диденко пообещала сухую и солнечную погоду
13:20
Эксклюзив
Рамзан Кадиыров
Кадыров основную армию держит при себе для своей безопасности, - сын бывшего президента Ичкерии
13:18
На станции метро Лукьяновская в столице открылся еще один McDonald&#39;s
13:14
Москиты против москалей: Резников ответил Небензе на заявление о "боевых комарах"
13:04
OPINION
Виталий Портников
Особый день для Нэнси Пелоси
13:02
Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 в онлайн-формате
13:01
В Офисе президента прокомментировали заявление КГГА о возможности полной эвакуации жителей столицы
12:54
нефть
ЕС может на следующей неделе согласовать ценовой потолок для российской нефти, - журналист
12:48
Обновлено
8 ноября будут отключать электроэнергию в Киеве и семи областях. Подробности
12:47
Если не будет новых обстрелов, ситуация с веерными отключениями улучшится через несколько дней, - Укрэнерго
12:45
OPINION
За пределами понимания
12:45
ВСУ
Будет служить во благо Украины: ВСУ посадили разведывательный БПЛА оккупантов (фото)
12:44
Уляна Панасюк
Соберем средства на "глаза" для военных на Востоке
12:34
Детали иранских беспилотников сделаны уже после полномасштабного вторжения РФ, - разведка
12:33
Зерновой коридор. Без РФ проверяли по 40 судов, с ней – до десяти, - Мининфраструктуры
12:31
Петр Порошенко
Порошенко: Атаки на энергетические объекты это очередной акт геноцида, это стиль Путина
12:21
Instagram разрешил планировать день и время публикации, но не всем пользователям
12:21
НАБУ завершило расследование неправомерного получения главой Счетной палаты компенсации за жилье
12:14
Ким опроверг фейк россиян об эвакуации из Николаева
12:06
Девяти судьям-предателям из АР Крыма "светит" до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - расследование завершено
12:05
Михаил Подоляк
В ОП прокомментировали публикацию La Repubblica о возможных переговорах с РФ после освобождения Херсона
12:00
Эксклюзив
После эфира на "Эспрессо" украинцы собрали средства на три Starlink для военных, - боец батальона "Свобода" Лысенко
11:58
Украина вернула тела 38 защитников
11:52
Помощь, чтобы двигаться вперед: Parimatch передал ВСУ авто, дроны и бронированную резину
11:49
Генерал США прогнозирует, что ВСУ освободят Крым до лета
11:41
Под Мариуполем раздаются взрывы
11:35
В российском Санкт-Петербурге звучала сирена
11:25
Подоляк
В Офисе Зеленского объяснили, почему не комментируют ситуацию с главой Днепропетровской ОВА
11:12
Планировали выдать аттестаты об окончании школы: в Харьковской области изъяли секретные документы оккупационного отдела образования
11:07
Джошуа выложил совместное фото с российским боксером, собравшимся воевать против Украины
11:01
Эммануель Макрон
Макрон заявил о необходимости переговоров с РФ, но на условиях Украины
10:56
Эксклюзив
Оккупанты устраивают дымовой занавес и вывозят цеха по хранению спиртов с завода "Таврия", - журналист Батурин
10:55
Поймали корректировщика огня по зданию СБУ в Николаеве
10:53
Пресс-секретарь президента Чехии женился на украинке, которая жила у него как беженка
10:42
В России заявили об участии Папы Римского в обмене пленными
10:26
Промоутер Джошуа дал противоречивый прогноз на бой Усика против Фьюри
10:09
На Харьковщине два человека взорвались на минах врага
09:58
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Вскоре ожидаем качественные изменения на правобережье Херсона, - Згурец
09:50
Инфографика
На фото потери врага
РФ потеряла за сутки еще 710 солдат, 15 танков, самолет и 4 беспилотника, - Генштаб ВСУ
09:45
"Попытка запятнать имидж": в КНДР отвергли обвинения в поставке оружия в Россию
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV