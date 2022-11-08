Военкомат Санкт-Петербурга отправил повестку без вести пропавшему коку крейсера "Москва"

Об этом сообщают РосСМИ.

"За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности", – написали в повестке.

Отмечают, что корабельный повар в военкомат не явился. Один из его друзей мужчина рассказал, что он поехал на срочную службу менее года назад. До этого кок окончил железнодорожный вуз и пошел обозревателем вагонов на станции "Сортировочная".

Отмечают, что мужчина оттягивал призыв до последнего. Впрочем, ему пришлось пойти в армию. Друзья отказывали ему, а мать наоборот поддержала.

"Прошлой осенью расстался с девушкой. Средств у него, чтобы решить вопрос с армией альтернативным путем, не было, и он решил, что сходит", - рассказал друг кока.

Кок не выходил на связь с 8 апреля, когда крейсер "Москва" вышел из порта Севастополя. Его друзья связались с человеком, выжившим после затопления крейсера. Он отметил, что кок перед взрывом последовал за едой. После его никто не видел.

Мать подтвердила, что пропавшему сыну поступила повестка. Она отметила, что это была некая путаница. Дальше о сыне она разговаривать отказалась.

4 ноября суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков, пропавших в результате поражения крейсера "Москва" в апреле 2022 года.