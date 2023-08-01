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Военкома Днепра подозревают в незаконном обогащении: прокуратура провела обыски

1 августа, 2023 вторник
16:43
Криминал

Прокуратура расследует незаконное обогащение руководителя Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки - проведены обыски

Об этом информирует Офис генпрокурора .

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного обогащения руководителем Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - пишет прессслужба.

Фото: Офис генпрокурора

Следствие установило, что во время военного положения днепропетровский военком переписал на отца квартиры и автомобили в Днепре. Он также создал на родственника фирму, которая приобрела нежилое помещение площадью около 500 м кв.



Фото: Офис генпрокурора

Сообщается, что имущество военкома значительно больше его легальных доходов.

Правоохранители провели срочные обыски на работе, в шести квартирах руководителя областного ТЦК и его семьи, а также в машинах.

Фото: Офис генпрокурора

Сейчас прокуратура определяется с подозрением и мерой пресечения для военкома.

Предостережение : Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ровенского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Также СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии.

Днепр
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