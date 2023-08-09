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Военком одного из районов Киева получил протокол за коррупционное правонарушение

9 августа, 2023 среда
17:34
Криминал

Руководителя одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Должностное лицо нарушило требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", - говорится в заявлении.

По данным правоохранителей, глава ТЦК в Киеве нарушил закон "О предотвращении коррупции", назначив на должность в центре своего близкого человека. Он не принял меры по недопущению конфликта интересов, как предусмотрено. За коррупционное правонарушение ему вручили админпротокол.

Сообщается, что на фигуранта могут наложить штраф от двухсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Примечание: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно об открытых делах в отношении военкомов

26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

Правоохранители сообщают , что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КГВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.

Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.

5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.

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