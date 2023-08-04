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Военком из Запорожья получил подозрение из-за выплаты дополнительного вознаграждения подчиненным почти в миллион

4 августа, 2023 пятница
12:13
Общество

В пятницу, 4 августа, экс-руководителю Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили подозрение из-за выплаты безосновательного дополнительного вознаграждения подчиненным почти в 1 млн грн

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечают, что подозреваемый в 2022 году безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение почти в 1 млн грн своим подчиненным. Те, по данным следствия, не принимали непосредственного участия в боевых действиях.

Мужчина возглавляет Донецкий областной территориальный центр комплектования.

Подозреваемый был задержан. Ему объявили подозрение по ч. 5 ст. 426-1 УКУ (превышение служебных полномочий) и решают вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья4. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ровенского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Также СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии.

Кроме того, прокуратура расследует незаконное обогащение руководителя Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки – проведены обыски.

Правоохранители во время почти 100 обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

1 августа стало известно, что правоохранители задержали посредника, получившего около 400 тыс. грн взятки за ремонт казарм для мобилизованных ВСУ в Одесской области. А уже 3 августа Егора Смирнова, военнослужащих из Южной Одесской области, направили на фронт после скандала о его подозрительном обогащении. Военнослужащего проверяют правоохранители.

Украина
Запорожье
Запорожская область
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