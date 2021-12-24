Водяной лед в кратере: Европейское космическое агентство получило новое фото с Марса
Европейское космическое агентство (ESA) получило с космического аппарата новое изображение кратера на Марсе, покрытого водяным льдом
Об этом сообщает ESA.
"Как будто посыпана сахарная пудра на насыщенном красном бархатном торте, эта сцена с орбитального аппарата ESA/Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter изображает контрастные цвета яркого белого водяного льда на фоне ржавого красного марсианского грунта", - говорится в сообщении.
Фото было сделано 5 июля 2021 года. Оно показывает кратер шириной 4 км в северной полярной области Марса. Именно на северных склонах планеты часто встречается лед, ведь за год эта площадь получает в среднем меньше часов солнечного света.
"Темный материал, хорошо заметный на краю кратера, придающий ему немного обгоревший вид, предположительно состоит из вулканических материалов, таких как базальт", - отмечают в агентстве.
Вокруг кратера льда почти нет. На изображении видны темные полосы на красном фоне. Их образовали ветры, которые стерли более яркую пыль оксида железа с поверхности и обнажили темную подложку.
Орбитальный аппарат TGO прибыл на Красную планету в 2016 году, свою миссию начал через два года после прибытия. Этот аппарат собирает данные об атмосферных газах Марса и вносит на карту места, где много воды.
В будущем аппарат передаст информацию ExoMars, которая прибудет на планету в 2023 году.
- Как сообщалось ранее, 22 декабря космический грузовик Cargo Dragon успешно доставил на МКС почти 3 тонны продуктов и спецоборудования.
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