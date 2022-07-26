Воду с фекальным веществом оккупанты выдают в Мариуполе за питьевую

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Специалисты Запорожского областного центра по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины исследовали пробы воды, которую российские захватчики привозят мариупольцам для приготовления пищи и питья. Оказалось, что вода, которую оккупанты позиционируют как питьевую и очищенную, набрана в реке Кальчик. И пить ее нельзя.

"Вода имеет в своем составе колиформы, – объясняет Петр Андрющенко. – Простым языком: воду набирают в открытых водоемах (река, озеро), вода смешана с фекальным веществом. Такая вода является угрозой и предпосылкой возникновения инфекционных болезней (в частности дизентерии)".

В Мариуполе, где большинство жителей не имеют доступа к питьевой воде, оккупанты начали мыть улицы

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