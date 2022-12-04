Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Отопление и водоснабжение в городе Херсон на сегодняшний день еще отсутствует. В этой ситуации спасает частичное включение электроэнергии. То есть энергетики работают над полным восстановлением электроснабжения во все районы города. Это сложно, поскольку периодически прилетало по инфраструктуре города", - рассказал Плетенчук.

Пресс-офицер отметил, что многие покидают Херсон.

"Часть херсонцев после деоккупации выезжает из города. Однако в Херсоне остается достаточно много мирных граждан. Это люди, которым некуда ехать, или они не хотят оставлять город. В большинстве случаев это пожилые люди", - добавил он.

Вечером 2 декабря российский агрессор ударил по Херсону.

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