Водоснабжения и теплоснабжения в Херсоне нет. Часть херсонцев покидают город, - пресс-офицер комендатуры обороны Плетенчук
Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил, что в городе Херсон на сегодняшний день отсутствуют теплоснабжение и водоснабжение
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Отопление и водоснабжение в городе Херсон на сегодняшний день еще отсутствует. В этой ситуации спасает частичное включение электроэнергии. То есть энергетики работают над полным восстановлением электроснабжения во все районы города. Это сложно, поскольку периодически прилетало по инфраструктуре города", - рассказал Плетенчук.
Пресс-офицер отметил, что многие покидают Херсон.
"Часть херсонцев после деоккупации выезжает из города. Однако в Херсоне остается достаточно много мирных граждан. Это люди, которым некуда ехать, или они не хотят оставлять город. В большинстве случаев это пожилые люди", - добавил он.
- Вечером 2 декабря российский агрессор ударил по Херсону.
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