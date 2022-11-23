Слышал, что у киевлян сейчас проблемы со светом. А в некоторых городах у людей проблемы со всеми коммунальными услугами.

И многие начали задавать странные вопросы и делать удивительные выводы. И власть ху*вая. И отключения зае*****т. И все электричество частное. И армия могла быстрее отвоевывать, потому что зарплаты **** теперь. Все виноваты, кроме россиян.

И у меня есть что сказать.

У меня есть знакомая. Виделись раза три за всю жизнь.

Она живет в Макеевке. Не в той, что освободили. А в той, что "родничок". Ну та, что город-спутник Донецка, 300-500 тысяч населения до войны.

У знакомой был день рождения. И таки решила отпраздновать. Заказала ресторан. Заплатила задаток. Немаленький движ по оккупационным меркам. Заявка на событие недели, если не на месяц.

Никто не пришел, кроме близких родственников.

Угадаете почему? Не угадаете.

Это был "водный день". В этот день в оккупированной 8 лет Макеевке дают воду. А в другие дни воды нет. Вообще. Поэтому в этот день, раз в неделю нужно все сделать. Помыться, постирать, смыть туалет и т.п.

Ибо это был "водный день". В этот день в оккупированной 8 лет Макеевке дают воду. А в другие дни воды нет. Вообще. Поэтому в этот день, раз в неделю нужно все сделать. Помыться, постирать, смыть туалет.

Я вам так скажу, что горячей воды в Макеевке не было от распада совка почти, а холодная десятилетиями была по расписанию. И все к этому привыкли, и это не мешало людям праздновать что-то.

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Но сейчас Россия пришла в Макеевку в полный рост, и вода бывает еле-еле раз в неделю. Без шуток, люди действительно набирают воду в родничке и пьют ее, потому что никакой другой нет.

Поэтому в водный день все в Макеевке набирают воду, стирают, купаются, и потому в этот день что-то пытаться отпраздновать бесполезно. Ибо все по водным делам, как фримены в Дюне.

Вы можете выбрать не быть без газа, без света, без воды или без тепла. И как-то там договариваться. Как Макеевка. Но в случае любых договоренностей, те из вас, кто выживет, все равно будут вынуждены жить без света и воды

В то время, когда моя знакомая сидела в пустом рестике, ее соседка в ее доме запустила стиралку и набрала воды в ванную. Потому что все ключами обменялись, чтобы как-то делать что-нибудь с водой.

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Ну, короче, так вам скажу. Меня там к поклонникам Зеленского трудно записать.

Но повторю уже известное.

Вы можете выбрать не быть без газа, без света, без воды или без тепла. И как-то там договариваться. Как Макеевка. Но в случае каких-либо договоренностей те из вас, кто выживет, все равно будут вынуждены жить без света и воды. С родничком.

Потому что такова Россия.

Я сделал свой выбор. Еще в 14-м. Каждый из вас выбор делает сегодня, но я бы на месте многих людей взвешивал, между чем вы выбираете.

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Об авторе. Антон Швец, украинский блогер, телеведущий, публицист и политический деятель

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