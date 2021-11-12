Водителю, сбившему детей в Харькове, объявили подозрение в пьяной езде
34-летнему мужчине, сбившему за рулем внедорожника Toyota на пешеходном переходе двоих детей, объявили подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения во время управления транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины)
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
"Медицинским заключением установлено, что мужчина во время ДТП находился в состоянии наркотического опьянения", - отметили в ОГПУ.
По данным следствия, 11 ноября 2021 года в Харькове водитель во время пересечения перекрестка проспекта Науки и улицы Тобольской проехал на красный сигнал светофора и сбил 13-летних мальчика и девочку, которые шли по регулируемому пешеходному переходу на зеленый для них сигнал светофора.
- Напомним, ранее в Харьковском городском совете сообщили, что дети находятся в состоянии средней тяжести.
- Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что нарушитель ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но дело было закрыто и не дошло до суда.
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