Водителям на ТОТ обещают выдачу удостоверений по упрощенной процедуре после получения паспорта России

Об этом сообщает Центр нацсопротивления .

"Дорожные полицейские обещают выдачу удостоверений по упрощенной процедуре при получении паспорта врага. Фактически оккупанты обещают за красную макулатуру весь пакет "документов", - говорится в сообщении.

Также оккупанты предлагают старшеклассникам водительские права с "упрощенной сдачей" в 17 лет при условии наличия паспорта РФ. Таким образом враг пытается выполнить план по паспортизации.

Что известно о принудительной паспортизации на ТОТ

Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения российского гражданства для всех граждан Украины.

30 сентября 2022 года Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ТОТ, подписал "договоры о вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожья – Евгений Балицкий. Поскольку оккупанты называют эти регионы "российскими", они требуют от жителей брать паспорта РФ, однако желающих это делать немного. Поэтому захватчики прибегают к угрозам, чтобы заставить людей брать российское гражданство. К примеру, оккупанты угрожают лишать родительских прав украинцев, чьи дети не оформят паспорта РФ.