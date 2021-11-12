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Водителя, который в пьяном виде сбил детей в Харькове, арестовали с правом на залог

12 ноября, 2021 пятница
23:12
Криминал

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 34-летнему мужчине, который 11 ноября за рулем внедорожника Toyota сбил детей на пешеходном переходе

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Харьковской области .

Виновник ДТП арестован на 60 суток. Суд предоставил ему право внесения залога в размере 340 500 грн.

В полиции отметили, что санкция ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины, по которой объявлено подозрение, предусматривает от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.

"Суспільне" со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко сообщает, что обвинение предлагало суду назначить залог в размере 10 млн грн.

"Прокурор в судебном заседании просил избрать содержание под стражей, судья попросил указать сумму залога, которая бы прокуратуру устраивала. Мы просили 10 млн грн", - сказал Чубенко.

Подозреваемый заявил, что "согласен с виной". Однако прокуратура считает, что виновник ДТП не раскаялся и планирует обжаловать меру пресечения.

"Лицо ссылается на ст. 63 Конституции, что дает право не давать каких-либо свидетельств о себе", - добавил Чубенко.

  • Напомним, 11 ноября 2021 года в Харькове водитель во время пересечения перекрестка проспекта Науки и улицы Тобольской проехал на красный сигнал светофора и сбил 13-летних мальчика и девочку, которые шли по регулируемому пешеходному переходу на зеленый для них сигнал светофора.
  • В Харьковском городском совете сообщили, что дети находятся в состоянии средней тяжести.
  • Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что нарушитель ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса - незаконное производство или хранение наркотических средств, но дело было закрыто и не дошло до суда.
  • Водителю объявили подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины)
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