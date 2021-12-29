Водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в "Дии" приравняли к бумажным

Об этом "Дия" сообщает в Telegram .



"Украина продолжает задавать тренды диджитализации в мире: с сегодняшнего дня цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным аналогам. Такие постановления приняло Правительство", - говорится в сообщении.



Отныне электронными версиями указанных документов смогут пользоваться все граждане Украины где угодно без требования иметь при себе бумажный аналог.



"Режим без бумаг в Украине уверенно набирает обороты. Загружайте приложение Дия, генерируйте электронные документы и наслаждайтесь преимуществами диджитализации", - написали в пресс-службе.



Напомним, ранее в "Дия" запустили бета-тестирование PhotoID и сервиса опросов.

Также Минцифры тестирует в приложении "Дия" уведомление о судебных заседаниях.



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