Водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в "Дии" приравняли к бумажным
В среду, 29 декабря, в приложении "Дия" к бумажным документам приравняли цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет
Об этом "Дия" сообщает в Telegram .
"Украина продолжает задавать тренды диджитализации в мире: с сегодняшнего дня цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным аналогам. Такие постановления приняло Правительство", - говорится в сообщении.
Отныне электронными версиями указанных документов смогут пользоваться все граждане Украины где угодно без требования иметь при себе бумажный аналог.
"Режим без бумаг в Украине уверенно набирает обороты. Загружайте приложение Дия, генерируйте электронные документы и наслаждайтесь преимуществами диджитализации", - написали в пресс-службе.
- Напомним, ранее в "Дия" запустили бета-тестирование PhotoID и сервиса опросов.
- Также Минцифры тестирует в приложении "Дия" уведомление о судебных заседаниях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное