Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

По словам государственного секретаря по цифровизации Польши Януша Цешинского, техническая составляющая цифрового обмена уже готова. Совместный запуск услуги планируется до конца года.

"Кроссгосударственный шеринг документов — это не только следующий шаг в развитии цифровых отношений между Украиной и Польшей, но и первый в мире кейс, когда две страны проводят обмен документами в государственных приложениях", - отмечает министерство.

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