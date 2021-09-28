Водители смогут оформить договор купли-продажи авто онлайн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.



"Вскоре автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 22 сентября №1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что услуга будет доступна в Электронном кабинете водителя и на портале Дия. Авторизовавшись, продавец и покупатель заполняют договор в электронном виде. После этого документ автоматически направляется в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.



После положительной обработки администратором продавец и покупатель накладывают квалифицированные электронные подписи и договор считается заключенным.



В пресс-службе заметили, что это нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД в течение полугода после вступления в силу указанного постановления Кабмина.

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