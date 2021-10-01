Водители с сегодняшнего дня должны ездить с включенными фарами днем на загородных дорогах, - полиция

Об этом в Facebook сообщила полиция Львовщины.



"Полиция Львовщины напоминает - с 1 октября по 1 мая на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия - ближний свет фар. Это сделает ваш автомобиль заметным на дороге при любой погоде и существенно уменьшит риск попасть в ДТП" , - говорится в сообщении.



В полиции подчеркнули, что это положение Правил дорожного движения Украины является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток.



Отмечается, что за игнорирование этого правила предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 грн.

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