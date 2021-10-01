Водители с сегодняшнего дня должны ездить с включенными фарами днем на загородных дорогах, - полиция
Водители с 1 октября по 1 мая должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах
Об этом в Facebook сообщила полиция Львовщины.
"Полиция Львовщины напоминает - с 1 октября по 1 мая на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия - ближний свет фар. Это сделает ваш автомобиль заметным на дороге при любой погоде и существенно уменьшит риск попасть в ДТП" , - говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что это положение Правил дорожного движения Украины является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток.
Отмечается, что за игнорирование этого правила предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное