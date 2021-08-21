Водители против пешеходов. В Каменском молодчики на "Опеле" "зачистили" проезжую часть от дедушек с узлами
Один из провайдеров города Каменское, Днепропетровской области, обнародовал видео под названием "Зачистили". Это запись с камер наружного наблюдения с применением насилия к двум пожилым мужчинам
Они переходили четыре полосы оживленного уличного движения в неустановленном месте, что вызвало возмущение трех молодых людей из автомобиля Opel, рассказывает Еспресо.TV .
Парни выскочили из легковушки и начали бить одного из пожилых мужчин, другого же, после того как повалили на землю, стали оттаскивать на обочину.
Как видно на видео, пожилые переносили что-то тяжелое в мешках.
В комментариях под видео, а таких сейчас насчитывается более 200, отмечается, что пострадавшие якобы являются бездомными.
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