Водители против пешеходов. В Каменском молодчики на "Опеле" "зачистили" проезжую часть от дедушек с узлами

Они переходили четыре полосы оживленного уличного движения в неустановленном месте, что вызвало возмущение трех молодых людей из автомобиля Opel, рассказывает Еспресо.TV .



Парни выскочили из легковушки и начали бить одного из пожилых мужчин, другого же, после того как повалили на землю, стали оттаскивать на обочину.



Как видно на видео, пожилые переносили что-то тяжелое в мешках.



В комментариях под видео, а таких сейчас насчитывается более 200, отмечается, что пострадавшие якобы являются бездомными.