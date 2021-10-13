Водитель харьковской маршрутки "похитил" полицейского, проверявшего соблюдение карантина

Об этом передает пресс-служба полиции.

Отмечается, что 13 октября патрульный экипаж остановил автобус, чтобы проверить соблюдение ограничений на количество пассажиров, которые, согласно карантинным правилам, могут занимать только сидячие места.

Когда же один из сотрудников вошел в салон, водитель просто закрыл за ним дверь и поехал, отказываясь останавливаться, несмотря на требования патрульного.

Полицейский связался со своими коллегами и в итоге маршрутку все же удалось остановить.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Кроме того, инцидент расследуется по ч. 1 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Также видео поездки обнародовано в соцсетях.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb