Водитель грузовика, врезавшийся в ограждение возле Белого дома, признался, что хотел убить Байдена, - NBC
19-летний водитель грузовика, который 22 мая в Вашингтоне врезался в ограждение возле Белого дома, заявил, что хотел убить президента США Джо Байдена
Об этом сообщает NBC .
Согласно судебным документам, с которыми ознакомились журналисты, 19-летний житель штата Миссури Саи Варшит Кандула планировал нападение в течение полугода. Инцидент произошел 22 мая вечером, никто не пострадал.
На допросе Кандулла признался, что его целью было "пробраться в Белый дом, захватить власть и стать ответственным за нацию". На вопрос, каким образом он собирался захватить власть, подозреваемый ответил, что собирался убить Джо Байдена, и "любого, кто станет у него на пути".
Кандули выдвинули обвинения в намерении убить президента, нападении с применением опасного оружия, неосторожном вождении, причинении ущерба федеральной собственности и незаконном проникновении на охраняемую территорию.
К расследованию его дела привлечена Секретная служба США и ФБР. 23 мая в доме Кандулы прошли обыски.
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