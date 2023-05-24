Об этом сообщает NBC .

Согласно судебным документам, с которыми ознакомились журналисты, 19-летний житель штата Миссури Саи Варшит Кандула планировал нападение в течение полугода. Инцидент произошел 22 мая вечером, никто не пострадал.

На допросе Кандулла признался, что его целью было "пробраться в Белый дом, захватить власть и стать ответственным за нацию". На вопрос, каким образом он собирался захватить власть, подозреваемый ответил, что собирался убить Джо Байдена, и "любого, кто станет у него на пути".

Кандули выдвинули обвинения в намерении убить президента, нападении с применением опасного оружия, неосторожном вождении, причинении ущерба федеральной собственности и незаконном проникновении на охраняемую территорию.

К расследованию его дела привлечена Секретная служба США и ФБР. 23 мая в доме Кандулы прошли обыски.