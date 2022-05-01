Водитель эвакуационного автобуса, обстрелянного в Попасной, жив. Его держат в плену

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.



Водителя искали в течение двух дней. Сергей Гайдай сообщил, что российские СМИ записали с ним интервью и заставили говорить ложь.



"И вот сегодня, после двух суток поисков, Михаил Панков нашелся. Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу. Оккупанты заставили его говорить, что украинская власть не занимается эвакуацией людей, что мы бросили своих на произвол судьбы. Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают", - написал Гайдай.

29 апреля российские военнослужащие из гранатомета обстреляли эвакуационный транспорт в Попасной. Военные группы, побывавшие на месте расстрела эвакуационного транспорта, обнаружили только один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови. Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли, связи с водителем не было.