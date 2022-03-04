Vodafone возобновил мобильную связь на Херсонщине

Об этом сообщила PR-директор Водафон Украина Виктория Рубан в Facebook.



""…в общем, здесь такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написал один из наших технарей. Может кто-то этого не знает, но наши водофоновские мальчики и девушки из техдирекции – самые крутые в мире. Держат сеть "зубами" – и ночью, и в холод, и под обстрелами», – написала Рубан.

Напомним, 4 марта в Херсонской области кафиры отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар, работал только Wi-Fi.