"Vodafone Украины" приобретет телеком-провайдера Vega за около $ 15 млн

Об этом говорится в промежуточной отчетности "Vodafone Украины", обнародованном на сайте компании, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, мобильный оператор покупает 99,9929% акций "Фарлеп-Инвест", а также 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы" (предоставляет услуги кабельного связи).

Завершение этой сделки ожидается не позднее 15 сентября 2021.

"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных. Компания присутствует в 22 областях Украины.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb