"Vodafone Украины" приобретет телеком-провайдера Vega за около $ 15 млн
Предварительная сумма покупки мобильным оператором "Vodafone Украины" телеком-оператора Vega ( "Фарлеп-Инвест") составляет до $ 15 млн
Об этом говорится в промежуточной отчетности "Vodafone Украины", обнародованном на сайте компании, передает Интерфакс-Украина.
Согласно ему, мобильный оператор покупает 99,9929% акций "Фарлеп-Инвест", а также 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы" (предоставляет услуги кабельного связи).
Завершение этой сделки ожидается не позднее 15 сентября 2021.
"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине.
Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных. Компания присутствует в 22 областях Украины.
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