"Vodafone Украина" планирует приобрести телеком-оператора Vega
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает приобретение компанией "Vodafone Украины" телеком-оператора Vega
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" планирует приобрести более 50% акций телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест")", - говорится в сообщении.
Как сообщил источник агентства, соответствующие документы уже рассматриваются в АМКУ.
В то же время, в ИФ отметили, что ни у Vodafone, ни в компании Vega ситуацию не прокомментировали.
- Vodafone Украина - второй крупнейший оператор мобильной связи в Украине.
- Национальный телеком-оператор Vega входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. Оператор предлагает комплексные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных. Компания присутствует в 22 областях Украины.
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