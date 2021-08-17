"Vodafone Украина" планирует приобрести телеком-оператора Vega

Об этом пишет Интерфакс-Украина.



"Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" планирует приобрести более 50% акций телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест")", - говорится в сообщении.



Как сообщил источник агентства, соответствующие документы уже рассматриваются в АМКУ.



В то же время, в ИФ отметили, что ни у Vodafone, ни в компании Vega ситуацию не прокомментировали.

Vodafone Украина - второй крупнейший оператор мобильной связи в Украине.

Национальный телеком-оператор Vega входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. Оператор предлагает комплексные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных. Компания присутствует в 22 областях Украины.