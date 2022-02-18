На Донетчине и Луганщине ночью связь от оператора Vodafone работала со сбоями, МВД сообщило о четырех диверсиях
Ночью 18 февраля в Донецкой и Луганской областях были перебои с сотовой связью в результате диверсий в трех городах
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Новости Донбасса" и журналиста Андрея Цаплиенко .
В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ночью 18 февраля на линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областях были совершены целенаправленные диверсии.
Журналист отметил локации совершаемых диверсий:
- Славянск, на ул. Карпинского;
- Славянск, на ул. Возрождение, 1
- Краматорск, ул. Клубная, 17;
- Лисичанск, ул. В. Сосюры.
"На несколько часов подконтрольная Луганщина и север Донбасса осталась без сотовой связи одного из трех операторов. Связь была восстановлена еще до утра. Все это часть плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине", - написал Цаплиенко.
"Новости Донбасса" отмечают, что в Луганской и Донецкой области не работала сотовая связь "Водафон" и "Киевстар".
По состоянию на 1:08 в Краматорске ловит "Водафон", у пользователей LifeCell проблем со связью нет.
Технические специалисты службы поддержки операторов сообщили, что не имеют информации, и попросили заполнить заявку на техобслуживание.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что правоохранители возбудили уголовные дела по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия.
- Напомним, 17 февраля российские боевики обстреляли Станицу Луганскую, в результате чего снаряды попали в детский сад, а двое гражданских лиц получили контузии.
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