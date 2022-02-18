На Донетчине и Луганщине ночью связь от оператора Vodafone работала со сбоями, МВД сообщило о четырех диверсиях

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Новости Донбасса" и журналиста Андрея Цаплиенко .



В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ночью 18 февраля на линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областях были совершены целенаправленные диверсии.







Журналист отметил локации совершаемых диверсий:

Славянск, на ул. Карпинского;

Славянск, на ул. Возрождение, 1

Краматорск, ул. Клубная, 17;

Лисичанск, ул. В. Сосюры.

"На несколько часов подконтрольная Луганщина и север Донбасса осталась без сотовой связи одного из трех операторов. Связь была восстановлена еще до утра. Все это часть плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине", - написал Цаплиенко.



"Новости Донбасса" отмечают, что в Луганской и Донецкой области не работала сотовая связь "Водафон" и "Киевстар".



По состоянию на 1:08 в Краматорске ловит "Водафон", у пользователей LifeCell проблем со связью нет.



Технические специалисты службы поддержки операторов сообщили, что не имеют информации, и попросили заполнить заявку на техобслуживание.



Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что правоохранители возбудили уголовные дела по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия.