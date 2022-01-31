Vodafone и Киевстар расширят покрытие 4G на дорогах международного значения в 2022 году
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров провел инспекцию сотовой сети 4G с представителями операторов связи Vodafone и Киевстар
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что министр проверил качество связи на трассе Киев-Пырятин и составил дальнейший план действий по развертыванию связи 4G.
Как известно, операторы связи Киевстар и Vodafone в 2021 году покрыли четыре международные трассы качественной связью 4G: Киев – Львов, Киев – Одесса, Киев – Харьков и Киев – Днепр.
В целом покрытие международных трасс сегодня составляет 80%.
Все международные дороги в Украине операторы обеспечат качественной связью 4G до конца 2022 года. Для этого они установят сотни новых базовых станций в тех местах, где необходима связь 4G.
Согласно лицензионным условиям, украинские операторы, как указано в соответствующем прессрелизе Vodafone Украина, должны покрыть скоростным мобильным интернетом все международные дороги до конца 2022 года, а все национальные – до середины 2024 года.
Согласно установленным показателям качества, на 95% протяженности дорог должно выполняться требование по скорости – 2 Мбит/с, другие показатели – на 90% протяженности пути.
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