Vodafone и Киевстар расширят покрытие 4G на дорогах международного значения в 2022 году

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.



Отмечается, что министр проверил качество связи на трассе Киев-Пырятин и составил дальнейший план действий по развертыванию связи 4G.



Как известно, операторы связи Киевстар и Vodafone в 2021 году покрыли четыре международные трассы качественной связью 4G: Киев – Львов, Киев – Одесса, Киев – Харьков и Киев – Днепр.

В целом покрытие международных трасс сегодня составляет 80%.



Все международные дороги в Украине операторы обеспечат качественной связью 4G до конца 2022 года. Для этого они установят сотни новых базовых станций в тех местах, где необходима связь 4G.



Согласно лицензионным условиям, украинские операторы, как указано в соответствующем прессрелизе Vodafone Украина, должны покрыть скоростным мобильным интернетом все международные дороги до конца 2022 года, а все национальные – до середины 2024 года.



Согласно установленным показателям качества, на 95% протяженности дорог должно выполняться требование по скорости – 2 Мбит/с, другие показатели – на 90% протяженности пути.

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