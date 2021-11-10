Vodafone и Ferrexpo строят "Умный карьер" на Полтавском ГОКе

В частности, на предприятии запущена самая большая мельница для измельчения железной руды в Украине – одна из самых больших мельниц такого типа в мире. Впервые в отечественной истории производственная линия такого типа и мощности запускалась и настраивалась посредством дистанционного управления. В условиях жесткого карантина специалисты подрядчика – шведско-швейцарской компании АВВ – не имели возможности подключить и настроить оборудование непосредственно на производстве. Поэтому, используя сеть LTE Vodafone, находившиеся в Украине специалисты настраивали оборудование под удаленным руководством коллег из Швеции с использованием специальных мобильных терминалов.



Private Networks e-LTE Vodafone также охватила Полтавский и Еристовский карьеры группы Ferrexpo, где работают беспилотные буровые установки. На каждой установлено по 6 камер, позволяющих дистанционно управлять работой из Центрального диспетчерского центра Еристовского ГОКа (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo).



Первая в Европе сеть Private e-LTE на частоте 5,7 GHz построена на 19 базовых станциях. Ferrexpo, имея статус регионального оператора связи, получила лицензии на владение частот 5,7 GHz.



– Vodafone является технологическим лидером в мире и его украинское подразделение активно работает над внедрением передовых практик в нашей стране. Наша задача сегодня – начать формировать экосистему решений для промышленности, в частности, на основе Private Networks, сделать мейнстримом индустриальные решения, способствующие конкурентоспособности не только отдельных предприятий, компаний, но и экономики страны в целом. Важно, что в Украине есть компании, такие как Ferrexpo, продвигающие инновации и партнерство с которыми позволяет на практике раскрыть потенциал Private Networks для промышленного сектора. Наша площадка на Полтавском ГОКе станет центром, объединяющим бизнес и передовые технологии, опыт и экспертизу специалистов из разных стран, – комментирует Андрей Федоров, руководитель департамента бизнес рынка Vodafone Украина.



– В сегодняшнем мире невозможно быть лидером без внедрения инноваций, в частности – на базе Private Networks. Мы поставляем нашу продукцию лучшим мировым производителям стали, наши окатыши вы найдете в разных продуктах: от немецких автомобилей до корейских смартфонов. Инвестиции в создание, постоянное развитие и внедрение современных технологий – залог конкурентоспособности на мировом рынке. Еще одним важнейшим принципом деятельности Ferrexpo является обеспечение комфортных и безопасных условий труда для наших сотрудников. Вместе с Vodafone мы реализовали первый этап этого процесса и будем двигаться дальше, – отметили в Ferrexpo.



Про Ferrexpo



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com



Про Vodafone



Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 21 стране и имеет партнерские соглашения с операторами 49 стран. По состоянию на 30 июня 2021 года Vodafone предоставляет услуги более 300 миллионам абонентов мобильной связи, 28 миллионам пользователей фиксированного интернета и 22 миллионам пользователей ТВ-услуг а также объединяет более 123 миллионов IoT-подключений. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.



Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, которая предоставляет услуги скоростного интернета 3G и 4G. Инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015 – 2 квартале 2021 года составили 30,3 млрд грн. Рекордные инвестиции позволили обеспечить технологическое лидерство и развивать новые технологические услуги – интернет вещей (IoT), технологии и решения для Smart City, аналитика больших данных, финтех услуги, облачные сервисы. В Украине услугами Vodafone пользуются около 19 млн клиентов. C декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.



Про NEQSOL Holding



NEQSOL Holding – это диверсифицированная группа компаний, работающих в разных отраслях и странах. Основные направления деятельности – нефтегазовая, телекоммуникационная, высокотехнологичная и строительная отрасли.



Группа компаний работает в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Украине, Грузии, Казахстане, ОАЭ и других странах. В конце 2020 года в связи с планами по дальнейшему развитию бизнеса в Украине холдинг открыл представительство в Украине.