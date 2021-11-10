Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Vodafone и Ferrexpo строят "Умный карьер" на Полтавском ГОКе

Vodafone и Ferrexpo строят "Умный карьер" на Полтавском ГОКе

10 ноября, 2021 среда
18:15
Экономика

Vodafone Украина и группа Ferrexpo начали инновационный проект по строительству "Умного карьера" на карьерах Ferrexpo в Украине. В рамках проекта на карьерах группы Ferrexpo построена Private Networks e-LTE, которая дает возможность внедрения решений по автоматизации производства, что уменьшит операционные расходы, обеспечит безопасную добычу и отсутствие персонала на опасных участках работы

В частности, на предприятии запущена самая большая мельница для измельчения железной руды в Украине – одна из самых больших мельниц такого типа в мире. Впервые в отечественной истории производственная линия такого типа и мощности запускалась и настраивалась посредством дистанционного управления. В условиях жесткого карантина специалисты подрядчика – шведско-швейцарской компании АВВ – не имели возможности подключить и настроить оборудование непосредственно на производстве. Поэтому, используя сеть LTE Vodafone, находившиеся в Украине специалисты настраивали оборудование под удаленным руководством коллег из Швеции с использованием специальных мобильных терминалов.

Private Networks e-LTE Vodafone также охватила Полтавский и Еристовский карьеры группы Ferrexpo, где работают беспилотные буровые установки. На каждой установлено по 6 камер, позволяющих дистанционно управлять работой из Центрального диспетчерского центра Еристовского ГОКа (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo).

Первая в Европе сеть Private e-LTE на частоте 5,7 GHz построена на 19 базовых станциях. Ferrexpo, имея статус регионального оператора связи, получила лицензии на владение частот 5,7 GHz.

– Vodafone является технологическим лидером в мире и его украинское подразделение активно работает над внедрением передовых практик в нашей стране. Наша задача сегодня – начать формировать экосистему решений для промышленности, в частности, на основе Private Networks, сделать мейнстримом индустриальные решения, способствующие конкурентоспособности не только отдельных предприятий, компаний, но и экономики страны в целом. Важно, что в Украине есть компании, такие как Ferrexpo, продвигающие инновации и партнерство с которыми позволяет на практике раскрыть потенциал Private Networks для промышленного сектора. Наша площадка на Полтавском ГОКе станет центром, объединяющим бизнес и передовые технологии, опыт и экспертизу специалистов из разных стран, – комментирует Андрей Федоров, руководитель департамента бизнес рынка Vodafone Украина.

– В сегодняшнем мире невозможно быть лидером без внедрения инноваций, в частности – на базе Private Networks. Мы поставляем нашу продукцию лучшим мировым производителям стали, наши окатыши вы найдете в разных продуктах: от немецких автомобилей до корейских смартфонов. Инвестиции в создание, постоянное развитие и внедрение современных технологий – залог конкурентоспособности на мировом рынке. Еще одним важнейшим принципом деятельности Ferrexpo является обеспечение комфортных и безопасных условий труда для наших сотрудников. Вместе с Vodafone мы реализовали первый этап этого процесса и будем двигаться дальше, – отметили в Ferrexpo.

Про Ferrexpo

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 21 стране и имеет партнерские соглашения с операторами 49 стран. По состоянию на 30 июня 2021 года Vodafone предоставляет услуги более 300 миллионам абонентов мобильной связи, 28 миллионам пользователей фиксированного интернета и 22 миллионам пользователей ТВ-услуг а также объединяет более 123 миллионов IoT-подключений. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, которая предоставляет услуги скоростного интернета 3G и 4G. Инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015 – 2 квартале 2021 года составили 30,3 млрд грн. Рекордные инвестиции позволили обеспечить технологическое лидерство и развивать новые технологические услуги – интернет вещей (IoT), технологии и решения для Smart City, аналитика больших данных, финтех услуги, облачные сервисы. В Украине услугами Vodafone пользуются около 19 млн клиентов. C декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding. 

Про NEQSOL Holding

NEQSOL Holding – это диверсифицированная группа компаний, работающих в разных отраслях и странах. Основные направления деятельности – нефтегазовая, телекоммуникационная, высокотехнологичная и строительная отрасли.

Группа компаний работает в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Украине, Грузии, Казахстане, ОАЭ и других странах. В конце 2020 года в связи с планами по дальнейшему развитию бизнеса в Украине холдинг открыл представительство в Украине.

Ferrexpo
Читайте также:
9 ноября, 2021 вторник
"Меня обманули": Саакашвили написал письмо из тюремной больницы
Андрей Шевченко
7 ноября, 2021 воскресенье
Появилась первая реакция Шевченко на назначение тренером итальянского клуба
9 ноября, 2021 вторник
Служба безопасности обнародовала архив из 3,5 тыс. документов о борьбе НКВД с УПА
Киев
+4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.01
    Покупка 26.01
    Продажа 26.25
  • EUR
    Покупка 29.98
    Продажа 30.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
10 ноября
20:01
сообщения о заминировании
Три киевских вокзала были эвакуированы в связи с сообщением о заминировании
19:55
ГБР задержало в Херсонской области депутата, который требовал у мужчины 300 тыс. грн за установление "нужной" цены в госзакупке
19:52
Инфографика
Украина – Болгария: прогноз букмекеров на товарищеский матч
19:41
сепар
10 ноября на фронте: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции, задействовав и запрещенное оружие
19:17
Денис Куликовский
Экс-комендант пыточной оккупантов "Изоляция" Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года
19:11
Городской глава Чернигова Атрошенко назвал курс Украины на вступление в НАТО "фигней"
19:03
НАБУ сообщило о подозрении судье с Черниговщины, который требовал $20 тыс. взятки
19:01
Оккупанты открыли пункт пропуска в Станице Луганской для выезда из ОРЛО
18:59
Нет того, кто решится сразиться с ним, - обидчик Ломаченко Лопес снова засыпал украинца комплиментами
18:58
Порошенко обсудил с Послом Британии давление на свободу слова в Украине
18:39
выхлопные газы
Более 30 стран мира планируют отказаться от автомобилей с ДВС до 2040 года
18:18
Правительство выделило 12,5 млн грн для единовременных выплат пострадавшим в АТО
18:14
В Тбилиси Саакашвили не допустили на судебное заседание по его делу, - Денисова
17:56
Александр Петраков
Мы гордимся им, - тренер сборной Украины Петраков отреагировал на назначение Шевченко в итальянский клуб
17:47
Денис Куликовский
Суд арестовал экс-коменданта пыточной оккупантов "Изоляция" Куликовского на 2 месяца
17:32
Алексей Данилов
СНБО ввел санкции в отношении учредителей так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму
17:19
Путин Меркель
Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами у границ ЕС, глава РФ посоветовал договариваться с властями Беларуси
17:02
Конте запретил футболистам "Тоттенгема" есть кетчуп и майонез: какую диету ввели в топ-клубе АПЛ
16:49
Кабмин заключил список "опасных" пород собак: что делать владельцам животных
16:43
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Причепиловки
16:40
В Кривом Роге полиция задержала наркоторговцев, зарабатывавших на "закладках" до 3 млн грн ежемесячно
16:31
Андрей Шевченко
Шевченко назвал свою цель в итальянском клубе
16:28
В Украине могут задерживаться поезда: какие именно
16:06
Джошуа решил, с кем сразится после реванша с Усиком
15:59
Кузена погибших экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея нашли повешенным
15:55
Фьюри после победы над Уайлдером был в шаге от сенсационного решения
15:48
Российские и белорусские бомбардировщики будут совместно патрулировать небо над Беларусью
15:36
Наталья Диденко
"Одевайтесь теплее": синоптик Наталья Диденко предупредила о низких температурах и порывистых ветрах
15:31
Немецкий политик предложил размещать мигрантов из Беларуси в Украине
15:29
SafeBorder
Подделка COVID-сертификатов: двое украинских врачей получили обвинительные приговоры
15:26
Лерос заявил, что нашел устройство для слежки под своим авто
15:25
Обновлено
Список стран ЕС, которые не будут закрывать границы для вакцинированных украинцев
15:23
Тренер "Шахтера" назвал виновного за неудачный старт в Лиге чемпионов
15:06
евробляха
В Украине завершился период льготного растаможивания "евроблях"
15:04
Требовал 300 тыс. грн за посредничество: ДБР задержал депутата Херсонского облсовета
15:00
"Манчестер Юнайтед" нашел замену главному тренеру в России, - The Sun
15:00
Дональд Трамп
Суд в США отказал просьбе Трампа скрыть документы о штурме Капитолия
14:47
Показал среднему палец Зеленскому: Лероса могут отстранить от пяти заседаний Рады
14:42
Кабмин уволил главу ГСЧС Чечоткина
14:40
Нацполиция до конца года планирует внедрить электронную систему фиксации всех действий в 53 участках
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV