Вода в транспорте, затопленные машины и звук сирены. Сочи накрыло мощным ливнем
В русском Сочи произошли сильные дожди и ливни. На улицах водой снесло автомобили, а в городе сработала сирена
Об этом пишут местные ТГ-каналы.
Отмечается, что утром 9 июля мощный ливень накрыл часть российского города Сочи. В результате под воду пошли дороги населенного пункта, десятки машин получили повреждения. Кроме того, вода поднимается даже в общественном транспорте.
Также, как отмечают российские паблики, город выпал около 80 миллиметров осадков. Кроме того, произошло подтопление цокольных этажей многоквартирных домов.
В то же время в нескольких районах города сработали сирены. Всех жителей просят оставаться дома или в безопасном месте.
"Вода поднялась чуть ли не до колен", - говорится в сообщении.
- В Италии из-за мощных дождей затопило более 20 городов. Департамент гражданской защиты объявил самый высокий (красный) уровень погодной опасности. Правительство Италии ввело в регионе Эмилия-Романья режим чрезвычайной ситуации.
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