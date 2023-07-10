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Вода в транспорте, затопленные машины и звук сирены. Сочи накрыло мощным ливнем

10 июля, 2023 понедельник
00:50
Мир Затопленные автомобили. Сочи, ночь с 9 на 10 июля 2023 года

В русском Сочи произошли сильные дожди и ливни. На улицах водой снесло автомобили, а в городе сработала сирена

Об этом пишут местные ТГ-каналы.

Отмечается, что утром 9 июля мощный ливень накрыл часть российского города Сочи. В результате под воду пошли дороги населенного пункта, десятки машин получили повреждения. Кроме того, вода поднимается даже в общественном транспорте.

"Пассажир автобуса сообщает, что легковушки вообще стояли наполовину в воде", - пишут СМИ.

Также, как отмечают российские паблики, город выпал около 80 миллиметров осадков. Кроме того, произошло подтопление цокольных этажей многоквартирных домов.

В то же время в нескольких районах города сработали сирены. Всех жителей просят оставаться дома или в безопасном месте.

Также затопило торговый центр.

"Вода поднялась чуть ли не до колен", - говорится в сообщении.

  • В Италии из-за мощных дождей затопило более 20 городов. Департамент гражданской защиты объявил самый высокий (красный) уровень погодной опасности. Правительство Италии ввело в регионе Эмилия-Романья режим чрезвычайной ситуации.
Россия
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