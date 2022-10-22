Вода в Крым никогда не была важна для России, - генерал Кривонос
Генерал-майор запаса и первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос считает, что для России Крым играет лишь важную военную роль и не более
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Что касается воды в Крым, то я считаю, что для россиян этот вопрос не стоял в приоритете. Поскольку их военные базы, которые находятся в Крыму после 2014 года, полностью обеспечены водоснабжением. То есть эти объекты они снабдили водой в первую очередь. А что касается гражданского населения и водообеспечения для полей и виноградников, так их это никогда не волновало", - объяснил Кривонос.
Генерал убежден, что Крым для России важен только с военной точки зрения.
"Крым всегда был интересен россиянам только с военной и политической точки зрения. Это плацдарм, с которого можно спокойно шантажировать Европу. Они часто маневрировали и маневрируют военными самолетами, которые могут нести ядерное оружие. Поэтому, если не будет воды для Крыма, то они просто используют это снова, чтобы обвинить Украину в этом", - добавил он.
- Напомним, ВСУ и другие украинские военные формирования продолжают наступление на Херсон.
- Гражданских херсонцев российская армия заставляет сооружать фортификации и готовит к сдаче города .
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