Вода уже точно не будет поступать по Крымскому каналу, - гендиректор Укргидроэнерго

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

Гендиректор Укргидроэнерго дал комментарий по поводу того, что сейчас происходит с водоснабжением в Крым после подрыва Каховской ГЭС и какая ситуация может быть в будущем.



"Мы четко понимаем, глядя на отметки уровня воды в Каховском водохранилище, что нет забора воды ни в один город, ни в Запорожскую АЭС, ни тем более в Крымский канал. Поэтому, пока не будет построена перемычка между верхним водоемом и плотиной, пока не будет поднята вода до определенного уровня в водохранилище, в Крым вода поступать не будет. Я убежден, что даже построив перемычку, ближайшая перспектива поставки воды на полуостров – весна следующего года, после паводка. Вода по Крымскому каналу уже точно не будет поступать, потому что это не те отметки уровня воды, которые нужны Крымскому каналу", - объяснил Игорь Сирота.