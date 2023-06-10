Вода уже точно не будет поступать по Крымскому каналу, - гендиректор Укргидроэнерго
Игорь Сирота, гендиректор Укргидроэнерго, отметил, что отметки уровня воды в Каховском водохранилище не отвечают необходимым показателям поставки воды для Крымского канала
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
Гендиректор Укргидроэнерго дал комментарий по поводу того, что сейчас происходит с водоснабжением в Крым после подрыва Каховской ГЭС и какая ситуация может быть в будущем.
"Мы четко понимаем, глядя на отметки уровня воды в Каховском водохранилище, что нет забора воды ни в один город, ни в Запорожскую АЭС, ни тем более в Крымский канал. Поэтому, пока не будет построена перемычка между верхним водоемом и плотиной, пока не будет поднята вода до определенного уровня в водохранилище, в Крым вода поступать не будет. Я убежден, что даже построив перемычку, ближайшая перспектива поставки воды на полуостров – весна следующего года, после паводка. Вода по Крымскому каналу уже точно не будет поступать, потому что это не те отметки уровня воды, которые нужны Крымскому каналу", - объяснил Игорь Сирота.
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