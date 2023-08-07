"Вода отвечает санитарным нормам": в Одесской ОВА готовы предоставить доступ к пляжам
В Одесской ОВА заявили, что готовы предоставить людям доступ к пляжам, поскольку качество воды в Черном море стабилизировалось
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам", - написал он.
Так Кипер подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи. Он также отметил, что пляжи для безопасности должны быть оборудованы:
- защитными сетками, исключающими попадание мин;
- наблюдательно-спасательными постами;
- буями;
- средствами громкой речи;
- имеющимися вблизи укрытиями.
Следовательно, до 17:00 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесской ОВА. Те же, кто не успеет, может подать позже.
"Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех наших лучших в мире пляжей", - подчеркнул Кипер.
- Министерство здравоохранения предупредило, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ и предоставило список рекомендаций , как уберечь себя.
- Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в комментарии Эспрессо, что по состоянию на 13 июня на подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС территориях не обнаружили ни одного холерного вибриона, патогенного для человека. Также нет подтвержденных случаев холеры ни в одной из областей Украины. А уже 14 июня в Украинском национальном центре экологии моря спрогнозировали , что в результате подрыва Каховской ГЭС – Одесщина может забыть о курортном сезоне в год.
- По состоянию на 5 июля ежедневный мониторинг поверхностных водоемов на юге Украины, проводимый после подрыва Каховской ГЭС, показал , что почти 35% проб воды не соответствуют гигиеническим нормам.
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