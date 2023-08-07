Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам", - написал он.

Так Кипер подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи. Он также отметил, что пляжи для безопасности должны быть оборудованы:

защитными сетками, исключающими попадание мин;

наблюдательно-спасательными постами;

буями;

средствами громкой речи;

имеющимися вблизи укрытиями.

Следовательно, до 17:00 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесской ОВА. Те же, кто не успеет, может подать позже.

"Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех наших лучших в мире пляжей", - подчеркнул Кипер.