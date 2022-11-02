Вода из луж и 4 тысячи в месяц: оккупант рассказал о настоящих условиях для мобилизованных РФ, - перехват
Главное управление разведки опубликовало перехват, в котором оккупант жалуется на отсутствие питьевой воды и мизерные выплаты мобилизованным, которых отправили воевать в Украину
Перехват опубликован в телеграмме Главного управления разведки.
Оккупант рассказывает, что у военных РФ отсутствует питьевая вода, поэтому они вынуждены собирать дождевую и пить из луж.
"Раз в трое суток воду из луж пьем. Дождь собираем. Скорее с голоду сдохнешь, чем тебя убьют", - жалуется он.
Военный РФ также недоволен уровнем выплат для мобилизованных. По его словам, руководство России солгало, поскольку "Путин обещал по 190 тысяч в месяц", а вместо того оккупанты получают менее четырех тысяч.
"Путин говорил, что мобилизованным по 190 тысяч платить будут. Пацанам вон по 2-4 тысячи приходит, прикинь. Но если за 4 тысячи так воевать, я военному комиссару лицо набью и в рот н***у", - жалуется оккупант.
- 2 ноября мобилизованные мужчины из Республики Чувашия вышли на протест в Ульяновске, отказываются идти на войну против Украины, пока им не выплатят обещанные 195 тысяч рублей.
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