Перехват опубликован в телеграмме Главного управления разведки.

Оккупант рассказывает, что у военных РФ отсутствует питьевая вода, поэтому они вынуждены собирать дождевую и пить из луж.

"Раз в трое суток воду из луж пьем. Дождь собираем. Скорее с голоду сдохнешь, чем тебя убьют", - жалуется он.

Военный РФ также недоволен уровнем выплат для мобилизованных. По его словам, руководство России солгало, поскольку "Путин обещал по 190 тысяч в месяц", а вместо того оккупанты получают менее четырех тысяч.

"Путин говорил, что мобилизованным по 190 тысяч платить будут. Пацанам вон по 2-4 тысячи приходит, прикинь. Но если за 4 тысячи так воевать, я военному комиссару лицо набью и в рот н***у", - жалуется оккупант.

2 ноября мобилизованные мужчины из Республики Чувашия вышли на протест в Ульяновске, отказываются идти на войну против Украины, пока им не выплатят обещанные 195 тысяч рублей.

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