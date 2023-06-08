Вода из Каховского водохранилища отрезала от материка Кинбурнскую косу
По состоянию на вечер 7 июня дорогу к временно оккупированному Кинбурнскому полуострову на Николаевщине полностью затопило
Об этом сообщает пресс-служба Южного лесного офиса.
Дорога в районе села Геройское связывала полуостров с материком. По состоянию на 23.00 она затоплена и добраться до Кинбурнского полуострова наземным транспортом невозможно.
"Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы", - говорится в сообщении.
Также, по информации Южного лесного офиса, существует угроза подтопления 9353 га земель Васильевского и Кинбурнского лесничеств на полуострове.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
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