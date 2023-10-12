Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Вода и углерод: NASA нашло в образцах из астероида Бенну основу для жизни

Вода и углерод: NASA нашло в образцах из астероида Бенну основу для жизни

12 октября, 2023 четверг
11:34
Наука

Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США отчиталось о результатах первого анализа образца почвы с астероида Бенну в рамках миссии OSIRIS-Re

Об этом информирует NASA .

В космическом центре NASA в Хьюстоне ученые показали образец спустя две недели после того, как капсула с ним прилетела в пустыню Юты.

Сначала груз проверяли в "чистой комнате" на полигоне в Юте, недалеко от места посадки.

Затем капсулу перевезли в центр, раскрыли и разделили на меньшие части, которые разослали 200 ученым в 60 лабораторий мира.

По результатам анализа, почва с Бенну состоит на 10% из воды и на 5-10% из углерода. Образец астероида может дать ученым ответ, как на Земле начались органические вещества и жизнь.

Астероид Бенну – это остаток ранней Солнечной системы. Его состав и минералы почти не претерпели изменений со времени его образования – примерно 4,5 млрд лет назад.

Что предшествовало

Агентство правительства США запустило миссию OSIRIS-Rex к Бенну в 2016 году. Аппарат был на орбите астероида около двух лет, готовясь к своему маневру.

Только в октябре 2020 года он взял первые образцы скал. NASA планировало собрать 60 г образцов, но зонд добыл 250 г.

24 сентября американский космический корабль OSIRIS-Rex сбросил на Землю капсулу с образцами почвы с астероида Бенну. Космическая капсула приземлилась в штате Юта, завершив свое семилетнее путешествие.

После семи лет и 6,21 млрд километров аппарат NASA OSIRIS-REx официально доставил на Землю капсулу с ценным грунтом астероида Бенну.

Новости
Технологии
США
Читайте также:
Авдіївка
12 октября, 2023 четверг
Эксперты ISW назвали причины наступления россиян на Авдеевку
Юрій Бутусов
Автор
11 октября, 2023 среда
Началось еще одно из определяющих сражений войны
долар рубль
11 октября, 2023 среда
Путин приказал экспортерам РФ продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.76
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
12 октября
13:20
Обновлено
Удар РФ по Грозе убил 59 человек: криминалисты идентифицировали всех погибших
12:36
Экс-ведущей каналов Медведчука Диане Панченко сообщили подозрение в госизмене
12:24
Обновлено
ООН
В результате авиаударов по сектору Газы погибли 12 сотрудников ООН
12:23
Сектор Газы не получит электроснабжение, воду или горючее, пока не освободят всех заложников, - министр энергетики Израиля
12:17
TikTok
Малайзия заявила, что TikTok не соответствует местным законам
12:14
Россияне ударили по детской больнице в Херсоне
12:12
Число погибших в Израиле украинцев выросло до семи
12:02
В Украине без света остаются около 500 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме по состоянию на 12 октября
11:43
OPINION
В брюхе Левиафана
11:28
Как восполнить недостаток витамина D зимой: советы от МОЗ
11:11
Эксклюзив
ВСУ готовы к попыткам РФ сорвать контрнаступление на юге, но требуется больше ресурсов для одновременной обороны на востоке, - капитан Прозапас
11:08
Инфографика
Курс валют на 12 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
11:01
Испания подтвердила передачу Украине ЗРК Hawk и анонсировала предоставление 155-мм и 105-мм артснарядов
10:58
Буданов: РФ предоставила ХАМАС трофейное оружие и помогла задействовать дроны против бронетехники – это ноу-хау нашей войны
10:48
ВМС заявили о повреждении корабля "Павел Державин" Черноморского флота РФ
10:17
OPINION
Хрупкий героизм Рильке
10:14
СБУ поймала корректировщицу, которая "наводила" российские "смерчи" на Краматорск и шпионила за ПВО
10:01
Согласно выводам ДАСУ в отношении поставщика машин ДСНС открыли уголовное производство, гендиректор назвал это "уничтожением производителей"
09:56
Число жертв в результате нападения ХАМАС на Израиль возросло до 1300
09:52
Эксклюзив
В Никополе объявлен день траура по погибшим в результате удара РФ
09:52
В сентябре этого года частные клиенты из Украины купили на 57% больше новых авто, - Укравтопром
09:37
Запасы нефти в США выросли, а цена Brent падает
09:25
Китай
Китай экономит миллиарды долларов на импорте нефти из подсанкционных стран, - Reuters
09:23
Обновлено
Россияне ночью ударили по Чернобаевке и Белозерке: есть погибший и раненые
09:17
Эксклюзив
Нападение на Израиль – это теракт, действия ХАМАС похожи на методы россиян, - архиепископ УГКЦ Гудзяк
09:13
Обновлено
РФ атаковала припортовую Одесчину, ранена женщина. В Харькове и Черкасской области были попадания
09:00
PR
Блокбастер, которого так ждали. "Миссия невозможна. Расплата" онлайн на украинском уже на SWEET.TV
09:00
Ночью в Сумскую область пыталась проникнуть группа российских диверсантов, - Наев
08:59
Обзор
Россию лишат денег от "кровавых бриллиантов", Зеленский призывает НАТО увеличить военную помощь Украине. Акценты мировых СМИ 12 октября
08:48
В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр
08:39
сектор Газа
Генсек ООН призвал освободить всех заложников в Газе и высказался по поводу блокады сектора
08:27
Война будет долгой, Германия должна дать Украине все для победы, в частности Taurus, - депутат бундестага
08:06
В Палестине утверждают, что их президент Аббас встретится с Блинкеном, - Reuters
07:57
Обновлено
Силы обороны ликвидировали 990 окупантов, 42 танка и 32 артсистемы, - Генштаб
07:02
Швейцария признала ХАМАС террористической организацией
07:00
Евро-2024: расписание отборочных матчей 12 октября
06:53
Офис генпрокурора
Освящал технику врага: священнику УПЦ (МП) объявили подозрение в отрицании агрессии РФ
06:49
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 28 "шахедов"
06:38
Египет предупреждал Израиль о нападении ХАМАС, – конгрессмен США
06:30
Украина должна продолжать реформы и сосредотачиваться на борьбе с коррупцией, - минфин США
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV