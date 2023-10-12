Вода и углерод: NASA нашло в образцах из астероида Бенну основу для жизни

Об этом информирует NASA .

В космическом центре NASA в Хьюстоне ученые показали образец спустя две недели после того, как капсула с ним прилетела в пустыню Юты.

Сначала груз проверяли в "чистой комнате" на полигоне в Юте, недалеко от места посадки.

Затем капсулу перевезли в центр, раскрыли и разделили на меньшие части, которые разослали 200 ученым в 60 лабораторий мира.

По результатам анализа, почва с Бенну состоит на 10% из воды и на 5-10% из углерода. Образец астероида может дать ученым ответ, как на Земле начались органические вещества и жизнь.

Астероид Бенну – это остаток ранней Солнечной системы. Его состав и минералы почти не претерпели изменений со времени его образования – примерно 4,5 млрд лет назад.

Что предшествовало

Агентство правительства США запустило миссию OSIRIS-Rex к Бенну в 2016 году. Аппарат был на орбите астероида около двух лет, готовясь к своему маневру.

Только в октябре 2020 года он взял первые образцы скал. NASA планировало собрать 60 г образцов, но зонд добыл 250 г.

24 сентября американский космический корабль OSIRIS-Rex сбросил на Землю капсулу с образцами почвы с астероида Бенну. Космическая капсула приземлилась в штате Юта, завершив свое семилетнее путешествие.

После семи лет и 6,21 млрд километров аппарат NASA OSIRIS-REx официально доставил на Землю капсулу с ценным грунтом астероида Бенну.