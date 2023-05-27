Во взаимоотношениях РФ и КНР новое сотрудничество в оборонной и правоохранительной сферах, - эксперт по безопасности Мусаев
В отношениях РФ, КНР и стран Центральной Азии новым является открытое не только политико-экономическое сотрудничество, но и оборонное, и правоохранительное
Об этом заявил эксперт по безопасности Альнур Мусаев в эфире Еспресо.
"Совершенно новое во взаимоотношениях с Китаем и государств Средней Азии, - то, что открыто провозглашено, кроме политико-экономического сотрудничества, сотрудничество в области оборонной и правоохранительной деятельности. Это очень важный шаг, жесткий шаг для России. России стоит задуматься глубоко, ведь все задумываются глубоко, ведь все вопросы обороны и деятельности спецслужб правоохранительных органов всегда осуществлялись только под эгидой РФ в наших государствах. И никто особо не претендовал", - заметил он.
Эксперт напомнил, что в последние годы Турция в рамках тюркского региона объединила правоохранительные органы и имеет шаги в сторону Азербайджана, когда они практически вступили в войну в Нагорном Карабахе.
"Но такого шага, который предпринял теперь Китай, такого в истории отношений центральноазиатских стран с другими государствами, с другими лидерами еще не было. Посмотрим, конечно, как это будет реализовываться. Но если Китай уже просто объявил о серьезных финансовых суммах, выделяемых для центральноазиатских государств, думаю, в этом направлении Китай будет упорно двигаться вперед", - подчеркнул Альнур Мусаев.
- 19 мая лидер КНР Си Цзиньпин представил широкий план, призванный помочь поднять Центральную Азию на новый уровень развития, избегая при этом "внешнего вмешательства".
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