Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

"Как только это станет возможным, киевское "Динамо" продолжит выступления на футбольных полях Украины перед украинскими болельщиками! К сожалению, мы не знаем пока, когда именно это произойдет. Одно можем сказать наверняка - "Динамо" было, есть и будет всегда. Вместе со своими болельщиками команда с честью выдержит это испытание, как выдерживала до этого другие вызовы истории", - говорится в обращении Суркиса.

Сегодня, 13 мая, "Динамо" отмечает свое 95-летие. Клуб второй раз в истории не доиграл чемпионат, оба - из-за войны.

"95-летняя история футбольных побед киевского «Динамо» была и всегда будет неотъемлемой частью истории Украины, которая началась не в 1991 году, а на тысячу лет раньше и будет продолжаться наперекор всем нашим врагам! При поддержке наших болельщиков мы будем продолжать эту историю новыми победами! Слава Украине!", – сказал президент "Динамо".

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