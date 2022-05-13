Во второй раз в истории "Динамо" не доиграло чемпионат. В 1941 году из-за нападения немецких захватчиков, а теперь из-за россиян, - Суркис в день рождения клуба
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис обратился к болельщикам по случаю 95-летия клуба и отметил, что параллель между немецкими оккупантами 1941 года и российскими в 2022 году
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
"Как только это станет возможным, киевское "Динамо" продолжит выступления на футбольных полях Украины перед украинскими болельщиками! К сожалению, мы не знаем пока, когда именно это произойдет. Одно можем сказать наверняка - "Динамо" было, есть и будет всегда. Вместе со своими болельщиками команда с честью выдержит это испытание, как выдерживала до этого другие вызовы истории", - говорится в обращении Суркиса.
Сегодня, 13 мая, "Динамо" отмечает свое 95-летие. Клуб второй раз в истории не доиграл чемпионат, оба - из-за войны.
"95-летняя история футбольных побед киевского «Динамо» была и всегда будет неотъемлемой частью истории Украины, которая началась не в 1991 году, а на тысячу лет раньше и будет продолжаться наперекор всем нашим врагам! При поддержке наших болельщиков мы будем продолжать эту историю новыми победами! Слава Украине!", – сказал президент "Динамо".
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